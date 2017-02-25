ДНР обвинила ВСУ в захвате Донецкой фильтровальной станции

Объекты фильтровальной станции под Донецком захвачены украинскими силовиками. Затем отсюда был открыт огонь в направлении самопровозглашенной Донецкой республики. Об этом заявил в субботу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Фото: соцсети

"Сегодня ночью украинская сторона в нарушение всех договоренностей и взятых на себя обязательств захватила объекты Донецкой фильтровальной станции для ведения с ее территории провокационного огня по нашим позициям", — сказал он.

По словам Басурина, из минометов и крупнокалиберных пулеметов силовики вели огонь из помещений станции по позициям ополчения и жилым районам Ясиноватой и Спартака. Захват станции "произведен боевиками из радикальных националистических подразделений", которые "развязывают новый виток боевых действий на Донбассе".

Как сообщала "Правда.Ру", в связи с критической ситуацией в районе Донецкой фильтровальной станции руководство ДНР потребовало созыва экстренной видеоконференции. Эту инициативу поддержали в Луганской народной республике.

Обстановка в регионе критическая, отметил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего. И представляемая им сторона готова со всех сторон поднять вопросы обострения ситуации с обстрелами населённых пунктов республики.

Позднее Дейнего сообщил, что экстренная видеоконференция контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланирована на 25 февраля на 16 часов (17:00 мск).

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