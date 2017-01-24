Израиль начал строительство 2,5 тыс. зданий на Западном берегу реки Иордан

В еврейских поселениях на Западном реку реки Иордан будет построено 2,5 тысяч единиц жилья. Такое решение приняли премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Авидгор Либерман.

Фото: AP

"Мы возвращаемся к нормальной жизни в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС)", - цитирует Либермана электронная версия газеты The Jerusalem Post.

По данным издания, большая часть разрешений относится к крупным блокам поселений, и около 100 разрешений были утверждены для строительства в поселении Бейт-Эль.

"Мы строили, строим и продолжим строительство (в поселениях)", - указал Нетаньяху после публикации заявления. По словам Либермана, Израиль "возвращается к нормальной жизни в Иудее и Самарии(израильское обозначение Западного берега - прим. ТАСС)".

Высказывания политиков приводит Второй канал израильского телевидения. Со ссылкой на Либермана канал сообщает также, что "в дополнение к утвержденному строительству в поселениях планируется представить планы возведения палестинской промышленной зоны на Западном берегу".

Интересно, что такое решение были принято через несколько дней после инаугурации президента США Дональда Трампа.

Действия Израиля противоречат принятой в Совете безопасности ООН резолюции, призывающей прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования.

Поскольку резолюции носят рекомендательный характер, вскоре после голосования премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что не будет выполнять «постыдную» резолюцию и пересмотрит отношения с ООН.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Надо отметить, что это первый подобный документ, прошедший через Совбез за последние восемь лет.

С проектом резолюции выступил Египет. В документе указывалось, что все существующие на оккупированных палестинских территориях поселения незаконны и являются грубым нарушением международного права. Резолюция требует, чтобы "Израиль немедленно и полностью прекратил всю поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, в том числе в Восточном Иерусалиме".

"За" указанную резолюцию проголосовали 14 членов СБ ООН, воздержался один представитель - от США. Вашингтон прибегнул к такому шагу после отказа от идеи вводить вето в отношении этого проекта резолюции.

При этом избранный президент Дональд Трамп настаивал на необходимости вето. "США уже давно придерживаются позиции, по которой мир между израильтянами и палестинцами достижим только через прямые переговоры между сторонами, а не через навязывание условий через ООН", - отметил избранный президент. "Это ставит Израиль в очень невыгодную переговорную позицию и крайне несправедливо по отношению ко всем израильтянам", - подчеркнул Трамп.

Воспользоваться своим правом вето США призывал и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Израильский журналист, главный редактор портала "Израиль24" Равид Гор в беседе с Pravda.Ru отметил, что сама тема строительства поселений в Восточном Иерусалиме и на западном берегу реки Иордан очень болезненна, учитывая и огромную нехватку жилья, и идеологическую значимость этого строительства для Израиля.

Возможно, что основным направлением работы с новым американским президентом Дональдом Трампом станет решение последствий принятой антиизраильской резолюции. Как выяснилось, перед голосованием госдепартамент США оказал давление на некоторые несамостоятельные и малозначительные страны, для того чтобы они проголосовали за эту резолюцию, даже несмотря на дружественные отношения с Израилем.

К примеру, так и случилось с Украиной: недавно появились сведения, что на украинскую верхушку было оказано значительное давление из Вашингтона.

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