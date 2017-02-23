Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии

Президент России Владимир Путин 23 февраля встретился с офицерами Северного флота. В частности, речь шла об успешной операции российских войск в Сирии. При этом российский лидер отметил, что Москва не ставит задачу вмешиваться во внутренние дела этой страны, и подчеркнул необходимость нанесения решающего удара по терроризму.

"Ситуация там сложная, но чем быстрее страна перейдет именно к политическому урегулированию, тем больше будет шансов у мирового сообщества и у нас с вами покончить с террористической заразой на территории Сирии, в чем мы кровно заинтересованы. Но мы не будем и не должны, не ставим задачу вмешиваться во внутренние дела самой Сирии. Наша задача только стабилизировать легитимную власть и нанести решающие удары по международному терроризму. Из этого будем исходить. Так и будем формулировать наши цели", — цитирует Путина ТАСС.

Президент поблагодарил военных за работу в Сирии, отметив, что они достойно боролись с терроризмом.

"Хочу поздравить и поблагодарить за работу боевую, которую вы проделали. В истории российского Военно-морского флота вы открыли новую страницу. И не только потому, что такой дальний поход, успешный поход, сложный — в условиях, прямо скажем, противодействия нашим усилиям по борьбе с международным терроризмом, а не помощи от некоторых наших так называемых партнеров", — сказал Путин.

Также Владимир Путин рассказал, что на территории Сирии находятся боевики из России.

"По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи. Где-то, по данным ГРУ Генштаба ФСБ, до четырех тысяч из России и тысяч пять — из республик бывшего Советского Союза", — сказал президент.

Путин отметил, что наши военные в борьбе с терроризмом в Сирии напрямую способствовали обеспечению безопасности РФ.

Также глава государства рассказал подробности привлечения к участию в антитеррористической операции авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Выяснилось, что это была личная инициатива президента.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в Сирии заявили, что поддержка Воздушно-космических сил России сыграла основную роль в недавних победах армии Сирии в борьбе с боевиками. Об этом рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики Али Айюб. Он также выразил от имени президента Сирии Башара Асада и всего сирийского народа искреннюю благодарность и глубокую признательность всем российским военнослужащим за помощь Сирии в борьбе с терроризмом.

А оказание Россией гуманитарной помощи сирийскому народу сегодня отметили в ООН. По словам комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, Россия играет важную роль в решении мировых кризисов.

"Россия, как мировая держава и постоянный член Совбез ООН, играет важную роль, в особенности по предотвращению и разрешению конфликтов. Мы рассматриваем Россию как партнера не только в Сирии или по Украине, но и глобально", — сказал он.

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