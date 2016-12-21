Треугольник Анкара-Москва-Тегеран может выкинуть Запад из региона

Переговоры министров иностранных дел России, Ирана и Турции, посвященные сирийской проблеме, прошли вчера в российской столице. Одновременно в Москве встретились и министры обороны трех стран, также обсудив ситуацию в Сирии и возможные варианты развития событий после освобождения Алеппо.

Фото: AP

США к переговорам приглашены не были. Как с явной обидой трактует этот факт New York Times, "чтобы решение конфликта служило интересам трех стран".

Отсутствие каких-либо западных держав за столом переговоров, пишет американское издание, говорит о том, что президенту Башару Асаду дадут возможность и дальше править в Сирии, хотя президент Обама еще пять лет назад "объявил его нелегитимным".

Все это подтверждает тот факт, что Вашингтон, на фоне прощания с Бараком Обамой, "теряет рычаги управления в геополитике". При этом российские чиновники, пишет издание, даже не пытаются скрывать "презрительного отношения к американским усилиям в этом регионе". По мнению американских экспертов, "когда турки, иранцы и россияне согласовывают процессы в Сирии без США, то это для Вашингтона становится "большой проблемой".

В недавней телефонной беседе с главой российского МИД Сергеем Лавровым госсекретарь США выразил свое скептическое отношение к этим "новым начинаниям" трех стран.

Прокомментировать ситуацию Pravda. Ru попросила президента центра стратегических исследования "Россия-Исламский мир" Шамиля Султанова.

— Американцы выражают скептицизм, что эти трехсторонние усилия достигнут успеха. Возможна ли послевоенная Сирия без участия Запада?

— Нынешние трехсторонние переговоры касаются локальной ситуации в Алеппо. Там достаточно много подводных камней в отношении суннитского населения города. С другой стороны, обсуждается плацдарм, который возник в Идлибе. Они не обсуждают сейчас послевоенную Сирию.

Война еще не закончилась, она еще будет продолжаться. И то, что произошло с Пальмирой тому свидетельство. В стране очень много разного рода сил, которые не хотят и не могут пойти на такую стабилизацию. Но если через 3-4 или через два года какая-то стабилизация будет достигнута, то встанет вопрос — а кто будет восстанавливать экономику в Сирии? Ни Россия, ни Иран все не потянут, потому что речь идет о суммах, порядка 100-150 миллиардов долларов.

Поэтому здесь необходимо будет какое-то согласование с мировым сообществом. Я не знаю, Запад это, страны Персидского залива или еще кто-то.

— "Это Турция покорилась России", сказал Нью-Йорк Таймс Аарон Штайн из вашингтонского Атлантического совета. "Это ставит точку на турецкой политике "Асад должен уйти". Покорилась ли Турция? Почему?

— Понимаете, термины "покорилась", "не покорилась" — это чисто пропагандистский штамп человека, который придерживается антитурецкой позиции. В американской элите есть сторонники, которые поддерживают умеренный курс Эрдогана. Есть и его противники. Так же, кстати, как и у нас. У нас тоже такое деление происходит.

Поворот Эрдогана к России был связан с тем, что курдская угроза стала более значимой для Анкары, чем проблема режима Асада. Поэтому и началось формирование вот этого, как я считаю, очень важного треугольника — Анкара-Москва — Тегеран.

Кроме того, Анкара заинтересована в том, чтобы и Иран и Россия оставались главными поставщиками углеводородов в Турцию, причем на льготных для Турции условиях. Поэтому сочетание этих вещей — курдский фактор, режим Асада и экономические перспективы Анкары привели к тому, что возник этот довольно перспективный треугольник, который вообще может отбросить Запад из этого региона.

Но это не означает, что через какое-то время ситуация не поменяется. В этом треугольнике есть много достаточно сильных противоречий, каждая из сторон — Россия, Иран, Турция по-разному смотрят на будущее Сирии. Но переговоры стали возможны, потому что все три участника согласны, что Сирия должна остаться независимым, территориально целостным государством. Вот это важная предпосылка, которая, собственно говоря, привела их к тому, что они сели обсуждать эту проблему.

— Никто не говорит об интересах Ирана. В чем они в Сирии ?

— Для Ирана Сирия — это важнейший компонент региональной сферы влияния Тегерана. Тегеран смог, воспользовавшись катастрофическими ошибками США в Ираке, создать свою сферу влияния, даже опору, во входе в так называемый шиитский полумесяц — это Ирак, Сирия, Ливан. Плюс аванпосты и в других странах, в том же Бахрейне, в Омане, в некоторых других странах.

За счет этой сферы влияния Иран можно сейчас определить, как региональную сверхдержаву. В этом смысле падение режима Башара Асада наносит колоссальный урон сфере влияния Исламской Республики Иран в этом регионе.

Второй момент заключается в том, что нефтяные запасы Ирака и Ирана это приблизительно 30-35 процентов мировых запасов нефти. И если предположить, что в какой-то перспективе ситуация стабилизируется и можно будет провести там трубопровод к Средиземному морю, то это будет означать, что Тегеран станет одним из ключевых игроков на рынке углеводородов.

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