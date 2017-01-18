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Источник Правда.Ру

В Литве назвали Россию угрозой номер один

Мир

Сейм Литвы одобрил стратегию национальной безопасности, где говорится, что Россия представляет военную угрозу для Литвы и других стран НАТО. В голосовании участвовали 106 депутатов, все они высказались за обновленную стратегию.

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Как сообщает DW, на первом месте располагается конвенциональная военная угроза, которую представляет "подготовка и воля Российской Федерации к использованию военной силы для достижения своих целей".

Ещё одной угрозой названы замаскированные военные и разведывательные средства, используемые зарубежными государствами для негативного влияния на политическую и социально-экономическую стабильность Литвы.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в начале января бойцы Союза стрелков Литвы проводили учения на случай "оккупации" со стороны России. На учениях стрелки отрабатывали "засаду", отмечает журналист издания Том Парфитт, побывавший на мероприятиях по приглашению литовской стороны. Добровольцы готовятся к партизанской борьбе, опасаясь роста напряжения, которое может быть связано с наращиванием военного потенциала стран Запада и России в Восточной Европе.

Ранее подобные учения уже были. Они прошли в августе этого года. 50 добровольцев из партизанского отряда "Союз стрелков" провели учения, целью которых было — выявить возможных российских шпионов, скрывавшихся в окрестностях столицы.

"Мы учились преследовать шпионов, ставить жучков в их автомобилях и сообщать командирам о результатах", — рассказал координатор учений Харольдас Даублюс.

Кроме того, в стране были сформированы партизанские отряды на случай "российской агрессии".

Хотя власти страны называют "главной угрозой" Россию, им не помешало бы обратить внимание на внутренние проблемы. Опрос, проведенный социологической службой Baltijos tyrimai показал, что почти половине жителей страны хватает средств только на еду и одежду. А в достатке живет лишь 1 процент населения.

18% сказали, что им доступны крупные покупки, такие как телевизор или холодильник, но они не могли бы себе позволить купить квартиру или дачный домик. Почти половина жителей Литвы (46%) не может себе позволить приобретать дорогостоящие вещи, такие как телевизор или холодильник. 24% утверждали, что от суммы денег, выделяемых на все самое необходимое, ничего не остается даже на одежду.

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