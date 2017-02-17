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Семь самолетов США отработали против России во время саммита НАТО

Мир

Разведку против России во время встречи министров обороны Североатлантического альянса, проходившей в Брюсселе, не менее семи самолетов США и НАТО.

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Фото: AP

По информации западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации,  в частности, в районе побережья Калининградской области, а также ее сухопутных границ со стороны Польши оперативные задания выполняли четыре самолета США, Германии и командования НАТО.

Среди них - стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным HERTZ60, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, самолет Командования дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО "АВАКС" с ботовым номером LX-90459 и патрульный самолет ВМС Германии Р-3С "Орион" с бортовым номером 60+06. Также на юго-востоке Балтики вел разведку патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А "Посейдон" с бортовым номером 168855, поднявшийся с авиабазы Рамштайн в Германии.

Также в четверг были отмечены пролеты двух  двух натовских самолетов "АВАКС" в направлении Черного моря к побережью Крыма. Еще один патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А "Посейдон" с бортовым номером 168434, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, осуществил очередной полет в район восточного Средиземноморья. В рамках таких полетов американские морские разведчики регулярно осуществляют наблюдение за российскими боевыми кораблями в регионе и базами в Сирии.

Такие подглядывания самолетами США и НАТО за границами России давно перестали быть чем-то необычным. Больше всего воздушную разведку  интересует Калининградская область и другие близлежащие районы, где находятся российские боевые корабли в акватории Балтийского моря. 

Наблюдают самолеты Альянса не только за нашими границами, но и за российским флотом. К примеру, группа военных российских кораблей по дороге в Сирию находилась в непосредственной близости от берегов Британии в проливе Ла-Манш, к ней были посланы два истребителя-бомбардировщика королевских ВВС Tornado  для "демонстрации присутствия", как писала тогда газета The Times.

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