Белоруссия вводит безвизовый режим со странами ЕС, США и Японией

Указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда на территорию республики для граждан 80 иностранных государств подписал сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минскдля граждан 80 государств", - отмечается в документе. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США и Японию.

Коснется указ в первую очередь стран - стратегических партнеров Белоруссии и государства, которые уже установили в одностороннем порядке безвизовый режим в отношении белорусских граждан, пояснили в пресс-службе. Правила распространяются также на "неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии".

Документ направлен на активизацию путешествий "бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут".

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минскв течение 5 дней с даты въезда.

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения, отмечается в документе, не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется). Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Как сообщала Правда.Ру, сегодня глава республики также подписал указ о привлечении иностранных работников для сооружения и эксплуатации белорусской атомной электростанции, которая строится при участии российских специалистов недалеко от города Островец. В соответствии с принятым документом, создаются условия для закрепления на белорусской АЭС высококвалифицированных кадров.

В частности, указ разрешает иностранным специалистам, работающим на АЭС и попадающим под определение "государственные должностные лица" или претендующим на занятие соответствующих должностей на этом предприятии, иметь счета в иностранных банках. Кроме того, иностранным организациям, занятым на строительства АЭС, разрешается самим привлекать к работам иностранную рабочую силу.