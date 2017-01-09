Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Белоруссия вводит безвизовый режим со странами ЕС, США и Японией

Мир

Указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда на территорию республики для граждан 80 иностранных государств подписал сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

357894.jpeg

"Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минскдля граждан 80 государств", - отмечается в документе. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США и Японию.

Коснется указ в первую очередь стран - стратегических партнеров Белоруссии и государства, которые уже установили в одностороннем порядке безвизовый режим в отношении белорусских граждан, пояснили в пресс-службе. Правила распространяются также на "неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии".

Документ направлен на активизацию путешествий "бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут".

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минскв течение 5 дней с даты въезда.

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения, отмечается в документе, не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется). Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Как сообщала Правда.Ру,  сегодня глава республики также подписал указ о привлечении иностранных работников для сооружения и эксплуатации белорусской атомной электростанции, которая строится при участии российских специалистов недалеко от города Островец. В соответствии с принятым документом, создаются условия для закрепления на белорусской АЭС высококвалифицированных кадров.

В частности, указ разрешает иностранным специалистам, работающим на АЭС и попадающим под определение "государственные должностные лица" или претендующим на занятие соответствующих должностей на этом предприятии, иметь счета в иностранных банках. Кроме того, иностранным организациям, занятым на строительства АЭС, разрешается самим привлекать к работам иностранную рабочую силу.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы Белоруссия безвизовый режим Александр Лукашенко
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Сесть на шпагат за 10 дней
Красота
Сесть на шпагат за 10 дней
Комментарии
Актуальная аналитика
Российское кино
Андрей Кончаловский: Рай начинается, пока вы живы
Прошлое
Древние люди и оружие массового поражения
Практика
В Рыбинске дают зеленый свет социально полезному бизнесу
Читательский топ
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Названы самые сексуальные женщины России
Помощница Трампа рассекретила будущие меры против России
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается

Снова объявлен конец света, который состоится в октябре 2017 года, когда планета Икс (Нибиру) врежется в Землю.

Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Занимательные Новости
На Марсе найдены тела инопланетян и летающая тарелка
Общество
Названы самые сексуальные женщины России
Здоровье
"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"

Можно ли проверить качество работы народных целителей и удастся после выдачи им разрешений искоренить шарлатанство, Pravda.Ru узнала у эксперта.

"Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Советское наследие
Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Происшествия
Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию
Мир
Трамп: Только дурачки думают, что хорошие отношения с Россией — это плохо

По словам Дональда Трампа, после официального вступления его в должность главы государства, Россия будет больше уважать Соединенные Штаты, чем сейчас.

Трамп: Только дурачки думают, что хорошие отношения с Россией — это плохо
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Наука и техника
Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Мир
США и Южная Корея отрабатывают убийство Ким Чен Ына
Происшествия
Американцы вновь исполнили гимн России в память о жертвах крушения Ту-154
Фархат Измайлов Древние люди и оружие массового поражения Фархат Измайлов Юрий Носовский Киев возмущен: "Клятые москали" покупают мало украинского сала Юрий Носовский Андрей Соколов Голубь на "великой шахматной доске" Андрей Соколов
Комментарии
Guglielmo Tell Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Guglielmo Tell Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
Guglielmo Tell Объявлена дата нового конца света: Планета Нибиру приближается
Наталья Козлова(Facebook) Немецкие СМИ: "Русские хакеры" получают "хорошие деньги" — 800 рублей в месяц
Fuad Stalker dolga Массовый героизм в Великой Отечественной войне переоценке не подлежит
strateg s Сорос опечален кризисом финансируемого им "открытого общества"
strateg s Мария Захарова: "Русские хакеры" взломали мозг Обамы
Oleg V Новый ужас Европы — российская ракета "Сармат"
Анатолий Назаренко(Одноклассники) "Дым Отечества": Выиграет ли Минздрав войну с курильщиками?
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?