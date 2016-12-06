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Источник Правда.Ру

Спикер сената Казахстана: Россия перехватила инициативу на Ближнем Востоке

Мир

Геополитическая роль России значительно выросла, а вводом своих войск в Сирию Москва перехватила стратегическую инициативу на Ближнем Востоке, считает спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев, пишет РИА Новости.

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Фото: AP

Выступая в Китайском институте международных проблем, Токаев затронул ситуацию на Ближнем Востоке. спикер сената Казахстана отметил, что четверть века назад Сирия, Ливия, Йемен "и даже Ирак были относительно благополучными государствами, а сейчас превратились в очаги международной напряженности и вышли на первый план мировой повестки дня".

Токаев добавил, что в этих условиях заметно возросла геополитическая роль России, которая путем ввода своих войск в Сирию перехватила стратегическую инициативу на Ближнем Востоке.

Тем временем российского президента снова видят человеком года. В шорт-лист Time вошли 11 политиков, ученых, бизнесменов, общественных деятелей и звезд "шоу-бизнеса". Российский президент оказался в центре внимания прессы в 2016 году благодаря военной операции РФ в Сирии.

А в конце прошлого года популярный западный таблоид Foreign Policy включил в список главных мировых мыслителей российского президента. В этот перечень издание решило внести Путина, высоко оценивая его вклад в борьбу с мировым терроризмом.

Напомним, в конце ноября в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что территория восточного Алеппо, где проживает более 90 тысяч человек, полностью освобождена от террористов. В Минобороны РФ подчеркнули, что переломить ситуацию удалось "благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям сирийских военнослужащих".

Как ранее писала Правда.Ру, на прошлой неделе госсекретарь США Джон Керри передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову новые предложения по Алеппо. По словам Сергея Лаврова, они отличаются от тех, что были озвучены ранее.

В последние месяцы ситуация в Алеппо чрезвычайно обострилась, в городе и окрестностях идут тяжелые бои. Террористические группировки, относящиеся к запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусре" ("Харакет Нур-эд-Дин Аз-Зинки" и "Ахрар аш-Шам"), удерживают тысячи мирных граждан в восточных кварталах города и пресекают любые их попытки уйти через обозначенные армией гуманитарные коридоры.

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