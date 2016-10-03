"Талибан" начал наступление на Кундуз

Боевики движения "Талибан" начали наступление на город Кундуз на севере Афганистана, сообщают с места событий западные СМИ.

источник Pravda.Ru

По данным представителей городских властей и полиции, талибы начали наступление на город в ночь на понедельник, атакуя защитников города с четырех направлений. В настоящее время бои вокруг города и в городской черте продолжаются.

Как пишет ИА Интерфакс, атака на Кундуз началась в рамках наступления талибов в различных районах страны.

Напомним, в 2015 году боевики движения "Талибан" уже захватывали Кундуз, но оставили его через два дня. Тогда жертвами боев за город стали, по данным ООН, около 300 человек.

Ранее сообщалось о том, что после авиаудара, нанесенного американским беспилотником, на границе Афганистана и Пакистана погиб лидер талибов мулла Ахтар Мансур. По данным афганской разведки, беспилотники атаковали Ахтара Мансура в районе Далбандин пакистанской провинции Белуджистан. Смерть своего лидера подтвердили представители радикального движения.

В настоящее время обстановка в Афганистане становится более накаленной вследствие наступления талибов на крупные города. Вместе с тем, на в стране наблюдается рост влияния запрещенной в России группировки "Исламское государство".

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