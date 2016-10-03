В ДНР и ЛНР завершились праймериз

2 октября в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках завершилось голосование на предварительных выборах.

источник Pravda.Ru

Как пишет ИА Интерфакс, ранее наблюдатель из Южной Осетии Амиран Дьяконов сообщил, что голосование в ДНР проходило в соответствии с действующим законодательством, "что касается нарушений, их зафиксировано не было".

По данным издания, в Донецкой народной республики свыше 290 тыс. избирателей приняли участие в праймериз уже по состоянию на 15.00 воскресенья.

Как сообщил пресс-атташе Временной избирательной комиссии Олег Балыкин, в ЛНР на 18:30 явка перевалила 50 тыс. желающих проголосовать.

Ранее представитель ВрИК ЛНР Сергей Жабин сообщал, что предварительное голосование в республике проходит без нарушений.

Напомним, 2 октября жители самопровозглашенных республик Донбасса на предварительном общественном голосовании определяли кандидатов для участия в местных выборах.

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