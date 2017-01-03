Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Районный суд Праги: бросать яйца в президента страны - не преступление

Мир

Действия демонстранта, который 17 ноября 2014 года забросал яйцами президента Чешской республики Милоша Земана, не являются уголовно наказуемыми. К такому решению пришел Районный суд Праги. По мнению судьи, этот поступок заслуживает только административного наказания.

357705.jpeg

Этот инцидент, произошедший во время  выступления Земана в Праге по случаю 25-летия падения коммунистического режима, первоначально оценивался как преступление против принципов гражданского общества.

Демонстранты призывали Земана к отставке и показывали ему символические красные карточки. Недовольство митинговавших вызвали как предыдущие высказывания Земана о "бархатной революции", так и позиция главы государства в отношении России.

Телохранители пытались защитить Земана и гостей при помощи зонтиков, тем не менее одно яйцо попало в президента Германии Йоахима Гаука, стоявшего на трибуне рядом с главой Чехии.

"Мы не будем вмешиваться в полицейское расследование и ни в коем случае не намерены призывать к какому-либо наказанию", - комментировал тогда расследование инцидента пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек.

Полиция посчитала действия мужчины, кидавшегося яйцами в президента, противозаконными и передала его дело на рассмотрение в администрацию района Прага-2. Со своей стороны, районная администрация пришла к выводу, что действия митингующего не содержали признаков преступления или даже проступка.

Однако позднее районные власти пересмотрели свое решение и вернули дело полиции. В октябре 2016 года дело поступило в прокуратуру района Прага-2, а затем в суд.

Сегодня он вынес свой вердикт, постановив, что мужчина, закидавший президента яйцами, совершил проступок, который наказывается в административном порядке, сообщило Česká televize.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в ноябре 2016 года группа из 60 депутатов чешского парламента, в которую вошли представители правящих и оппозиционных партий, выступила с предложением вернуть в республиканское законодательство уголовное наказание за публичное оскорбление главы государства.

Позднее, столкнувшись с критикой со стороны политиков и представителей общественности, значительная часть депутатов отозвала подписи, поставленные под законопроектом. Экс-министр юстиции Иржи Поспишил заявил, что идея возвращения подобного наказания "попахивает возвратом к коммунистическим временам".

Уникальная позиция президента Чехии Милоша Земана в отношении России и Китая противоречит общей политике Евросоюза и Запада в целом, что вызывает бурную критику главы Чехии в западной прессе. Об исключительной фигуре на политической карте ЕС в эфире Pravda. Ru рассказывает эксперт Российского института стратегических исследований Олег Лушников:

— Нужно вообще сказать, что Земан - это человек очень прагматичный. Я немножко знаю его историю, он бывший председатель Социал-демократической партии Чехии, потом у него начались разногласия с некоторыми членами руководства, он из партии вышел, и вот сейчас он два с половиной года назад был избран президентом - первый президент Чехии, избранный всенародным голосованием.

Но опять я сделаю отступление: он, когда ехал в Москву и заявил, что поедет на празднование, то в сенате чешском и парламенте, в нижней палате, поднялась так называемая оппозиция, которая сказала - ах, он хочет лететь в Москву, так мы ему не будем оплачивать этот полет, пусть летит за свой счет.

На что Земан ему очень четко, практично, но достаточно жестко ответил "я не представляю себе, чтобы чешский посол в Соединенных Штатах мог бы диктовать президенту США, куда, когда и с кем ему летать, вот так же американский посол не будет мне этого диктовать, поэтому я буду делать то, что я считаю нужным".

Полностью интервью Олега Лушникова - в материале Pravda.Ru Почему Милош Земан не пляшет под дудку Запада.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы Чехия Милош Земан
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Яков Кедми: "Всем будет проще, если США и Россия объединятся"
Воспитание
Во Францию вернулся интерес к русскому языку
Чаепития в Академии
Академик Михаил Данилов и его "шлюпка"
Читательский топ
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
В Китае нашли отлично сохранившийся меч возрастом 2300 лет. ВИДЕО
В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения

Американские исследователи выяснили, что месяц рождения человека, помимо судьбы, влияет на долголетие и здоровье.

Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Наука и техника
В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
Культура
В Китае нашли отлично сохранившийся меч возрастом 2300 лет. ВИДЕО
Южная Америка
США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"

Население Бразилии и Аргентины после прихода к власти неолибералов начинает понимать, что его жестоко обманули. Жизнь все ухудшается, и не видно никаких хороших перспектив. Аргентину ждут в 2017 году парламентские выборы, а Бразилию в 2018-м — президентские. Так зачем же тогда Вашингтоном затевались в этих странах неолиберальные перевороты?

США "приватизировали" Аргентину и Бразилию"
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Мир
NYT считает, что "Обама смог наказать Россию"
Бывший СССР
Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
Мир
В конгрессе США не дадут Трампу отменить антироссийские санкции
Мир
Марин Ле Пен назвала присоединение Крыма законным

Лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен уверена в том, что возвращение Крыма в состав России было законным.

Марин Ле Пен назвала присоединение Крыма законным
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Украина
Ростислав Ищенко: Украина начинает искать виноватых внутри
Занимательные Новости
В Приморье обнаружили леопарда с котятами, которых считали погибшими
Украина
В день рождения Бандеры в Львовской области сгорел новый музей УПА
Владимир Губарев Академик Михаил Данилов и его "шлюпка" Владимир Губарев Любовь Степушова (Люлько) Не расслабляться: У Обамы еще три недели Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Елка примиряет всех и каждого Игорь Буккер
Комментарии
Google_103613878521569645509 Глава МЧС призвал открыть в Москве в местах отдыха полевые кухни с кашей и чаем
netopur Каждый атом - это Вселенная
vkontakte_279663707 Анна Ахматова оказалась в рассекреченном списке нобелевских кандидатов 1966 года
Константин Яковлев(Facebook) В Эстонии новогодняя речь Путина оказалась популярнее поздравления президента Керсти Кальюлайд
Тарас Шевченко В горах Перу обнаружили руку с тремя длинными пальцами
Google_105845884287089375182 Британские физики разоблачили фатальную ошибку авторов Золушки
ольга андерсон Ученые: Продолжительность жизни зависит от месяца рождения
Oleg V Украина надеется отсудить у России "за Крым и Донбасс" не менее $50 млрд.
ольга андерсон Яков Кедми: "Всем будет проще, если США и Россия объединятся"
ольга андерсон Яков Кедми: "Всем будет проще, если США и Россия объединятся"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?