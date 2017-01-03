Районный суд Праги: бросать яйца в президента страны - не преступление

Действия демонстранта, который 17 ноября 2014 года забросал яйцами президента Чешской республики Милоша Земана, не являются уголовно наказуемыми. К такому решению пришел Районный суд Праги. По мнению судьи, этот поступок заслуживает только административного наказания.

Этот инцидент, произошедший во время выступления Земана в Праге по случаю 25-летия падения коммунистического режима, первоначально оценивался как преступление против принципов гражданского общества.

Демонстранты призывали Земана к отставке и показывали ему символические красные карточки. Недовольство митинговавших вызвали как предыдущие высказывания Земана о "бархатной революции", так и позиция главы государства в отношении России.

Телохранители пытались защитить Земана и гостей при помощи зонтиков, тем не менее одно яйцо попало в президента Германии Йоахима Гаука, стоявшего на трибуне рядом с главой Чехии.

"Мы не будем вмешиваться в полицейское расследование и ни в коем случае не намерены призывать к какому-либо наказанию", - комментировал тогда расследование инцидента пресс-секретарь чешского президента Иржи Овчачек.

Полиция посчитала действия мужчины, кидавшегося яйцами в президента, противозаконными и передала его дело на рассмотрение в администрацию района Прага-2. Со своей стороны, районная администрация пришла к выводу, что действия митингующего не содержали признаков преступления или даже проступка.

Однако позднее районные власти пересмотрели свое решение и вернули дело полиции. В октябре 2016 года дело поступило в прокуратуру района Прага-2, а затем в суд.

Сегодня он вынес свой вердикт, постановив, что мужчина, закидавший президента яйцами, совершил проступок, который наказывается в административном порядке, сообщило Česká televize.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в ноябре 2016 года группа из 60 депутатов чешского парламента, в которую вошли представители правящих и оппозиционных партий, выступила с предложением вернуть в республиканское законодательство уголовное наказание за публичное оскорбление главы государства.

Позднее, столкнувшись с критикой со стороны политиков и представителей общественности, значительная часть депутатов отозвала подписи, поставленные под законопроектом. Экс-министр юстиции Иржи Поспишил заявил, что идея возвращения подобного наказания "попахивает возвратом к коммунистическим временам".

Уникальная позиция президента Чехии Милоша Земана в отношении России и Китая противоречит общей политике Евросоюза и Запада в целом, что вызывает бурную критику главы Чехии в западной прессе. Об исключительной фигуре на политической карте ЕС в эфире Pravda. Ru рассказывает эксперт Российского института стратегических исследований Олег Лушников:

— Нужно вообще сказать, что Земан - это человек очень прагматичный. Я немножко знаю его историю, он бывший председатель Социал-демократической партии Чехии, потом у него начались разногласия с некоторыми членами руководства, он из партии вышел, и вот сейчас он два с половиной года назад был избран президентом - первый президент Чехии, избранный всенародным голосованием.

Но опять я сделаю отступление: он, когда ехал в Москву и заявил, что поедет на празднование, то в сенате чешском и парламенте, в нижней палате, поднялась так называемая оппозиция, которая сказала - ах, он хочет лететь в Москву, так мы ему не будем оплачивать этот полет, пусть летит за свой счет.

На что Земан ему очень четко, практично, но достаточно жестко ответил "я не представляю себе, чтобы чешский посол в Соединенных Штатах мог бы диктовать президенту США, куда, когда и с кем ему летать, вот так же американский посол не будет мне этого диктовать, поэтому я буду делать то, что я считаю нужным".

Полностью интервью Олега Лушникова - в материале Pravda.Ru Почему Милош Земан не пляшет под дудку Запада.