Стиверн отказался от боя с Поветкиным

Команда канадского боксёра Бермейна Стиверна отказалась от боя с россиянином Александром Поветкиным. Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

источник Pravda.Ru

Поветкин должен был сразиться со Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Бой планировалось провести 17 декабря в Екатеринбурге.

Российский боксер Александр Поветкин дисквалифицирован после того, как в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество, сообщает агентство "Р-Спорт".

"Пока рано говорить о дальнейших действиях в отношении него, мы проведем расследование, соберем воедино все факты, пройдет слушание и будет вынесено решение", — сказал Сулейман по телефону.

Ранее в субботу президент WBC сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая перед поединком с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

Специалисты отмечают, что даже если бы бой между Поветкиным и Стиверном все-таки состоялся, он не имел бы титульного статуса.

Напомним, весной этого года боксерский поединок между Поветкиным, в допинг-пробе которого обнаружено запрещенное вещество мельдоний, и чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером был перенесен.

Тогда Андрей Рябинский рассказал, что Поветкин употреблял мельдоний в сентябре прошлого года, когда препарат был разрешен, а в мае 2016 года в допинг-пробе спортсмена обнаружены остаточные следы препарата — менее 1 мкг.

Поветкин 21 мая в Москве должен был провести бой с Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. В рейтинге боксёров-тяжеловесов Поветкин занимает первую строчку.

В августе появилась информация, что боксера обязали в течение года постоянно проходить проверки на допинг. И если одна из проб даст положительный результат, то он будет отстранен от соревнований под эгидой WBC на неопределенный срок.

Напомним, в декабря была оглашена вторая часть доклада Макларена с очередной порцией обвинений в адрес наших спортсменов, правда, снова бездоказательных. В нем говорится, что более тысячи российских спортсменов могли быть вовлечены в манипуляции с положительными допинг-пробами. "Система включала лучших тренеров национальных команд, которые обеспечивали допинг препаратами своих ведущих спортсменов", — заявил юрист.

Однако никаких доказательств выдвигаемых обвинений против российских спортсменов Макларен представить так и не смог. При этом отчетливо видны нарушения в работе самой комиссии: не вызывались спортсмены, против которых выдвигаются обвинения в применении допинга, нет данных о том, как проходила процедура проверки проб.