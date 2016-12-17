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Источник Правда.Ру

Стиверн отказался от боя с Поветкиным

Спорт

Команда канадского боксёра Бермейна Стиверна отказалась от боя с россиянином Александром Поветкиным. Об этом сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.

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источник Pravda.Ru

Поветкин должен был сразиться со Стиверном за титул временного чемпиона мира по версии WBC. Бой планировалось провести 17 декабря в Екатеринбурге.

Российский боксер Александр Поветкин дисквалифицирован после того, как в его допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество, сообщает агентство "Р-Спорт".

"Пока рано говорить о дальнейших действиях в отношении него, мы проведем расследование, соберем воедино все факты, пройдет слушание и будет вынесено решение", — сказал Сулейман по телефону.

Ранее в субботу президент WBC сообщил, что допинг-проба Поветкина, взятая перед поединком с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат на запрещенное вещество остарин.

Специалисты отмечают, что даже если бы бой между Поветкиным и Стиверном все-таки состоялся, он не имел бы титульного статуса.

Напомним, весной этого года боксерский поединок между Поветкиным, в допинг-пробе которого обнаружено запрещенное вещество мельдоний, и чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером был перенесен.

Тогда Андрей Рябинский рассказал, что Поветкин употреблял мельдоний в сентябре прошлого года, когда препарат был разрешен, а в мае 2016 года в допинг-пробе спортсмена обнаружены остаточные следы препарата — менее 1 мкг.

Поветкин 21 мая в Москве должен был провести бой с Уайлдером за звание чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. В рейтинге боксёров-тяжеловесов Поветкин занимает первую строчку.

В августе появилась информация, что боксера обязали в течение года постоянно проходить проверки на допинг. И если одна из проб даст положительный результат, то он будет отстранен от соревнований под эгидой WBC на неопределенный срок.

Напомним, в декабря была оглашена вторая часть доклада Макларена с очередной порцией обвинений в адрес наших спортсменов, правда, снова бездоказательных. В нем говорится, что более тысячи российских спортсменов могли быть вовлечены в манипуляции с положительными допинг-пробами. "Система включала лучших тренеров национальных команд, которые обеспечивали допинг препаратами своих ведущих спортсменов", — заявил юрист.

Однако никаких доказательств выдвигаемых обвинений против российских спортсменов Макларен представить так и не смог. При этом отчетливо видны нарушения в работе самой комиссии: не вызывались спортсмены, против которых выдвигаются обвинения в применении допинга, нет данных о том, как проходила процедура проверки проб.


Мельдоний: допинг или нет?
Темы спорт допинг Александр Поветкин
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