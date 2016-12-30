Божена Рынска объявила 86% россиян дрянным народом

Божена Рынска заявила, что не собирается уезжать из нашей страны. Напомним, уже более 12 тысяч человек подписали интернет-петицию о лишении её российского гражданства.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Напомним, известная либеральная активистка недавно в очередной раз шокировала общественность. Она высказалась на тему катастрофы с Ту-154. Трагическим событиям она порадовалась прямым текстом: "нет бы весь борт НТВ…. ну почему именно музыканты?! Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съёмочной группы НТВошек, но остальные-то почему? Впрочем, вопрос "почему" как раз лёгкий. Чего там за бортами каких-то мизераблей, людишек каких-то присматривать. Военные, по мнению чекистской ОПГ, созданы для того, чтобы умирать…".

— Я испытала торжество, вылила его на эмоциях, — так описала Божена Рынска написание упомянутого сообщения в "твиттере" в интервью, опубликованном сегодня "Открытой Россией".

По её словам, "радоваться смерти врага — моё конституционное право".

— Я люблю лучшую часть этого народа. Я ощущаю себя вполне адекватно с 14% граждан России. Остальной народ везде по определению дрянной, — добавила она.

Разговоры о 14 процентах запустили либералы после того, как рейтинг российского президента Владимира Путина достиг в 15-16-х годах 86 процентов.

Рынска добавила, что если бы Навальный был у руля, она бы, наверное, "поработала бы годик-другой муниципальным депутатом, чтобы привести в порядок район", передает Лайф.

Божена Львовна — фигура приметная, к тому же уже не раз отличавшаяся разного рода громкими скандалами и эпатажными высказываниями. Хотя, какой бы скандальной она ни была, Божена всего лишь не слишком умная и не очень воспитанная женщина. Которая очень удобна, как рупор для озвучивания самых радикальных мнений, которые многие другие озвучивать попросту не решаются.

Как пишет Политонлайн, за этой дамой стоят серьезные люди. Ее гражданский муж Игорь Малашенко — старший референт Международного отдела Центрального Комитета КПСС, консультант аппарата Президента СССР, превратившийся в президента телекомпании НТВ, генерального директора телекомпании НТВ, первого заместителя Председателя Совета директоров Медиа-Мост. Более всего известный своей работой на НТВ времен "уникального журналистского коллектива", то бишь, на Владимира Гусинского.

Вот и получается, что на одном конце — склочная женщина с вызывающими всеобщее возмущение высказываниями, а на другом — "тихий бизнесмен" и бывший олигарх, ни в чем подобном не замеченный. А посередине — Малашенко, мастер манипуляции общественным мнением при помощи СМИ с многолетним стажем. Которому, по словам все той же Божены, хватило бы пять таких как она и десятка Навальных, чтобы "страна была другой".

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня