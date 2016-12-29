Психолог: Как не "сломать" ребенка правдой о Деде Морозе

Через несколько дней наступит Новый год. В каникулы дети идут на елки, обязательным участником которых является Дед Мороз. Многие семьи приглашают артистов домой.

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Но рано или поздно дети взрослеют и перестают верить в сказку. Как пережить с ребенком этот момент, как рассказать ему, что зимнего волшебника не существует, нужно ли это делать вообще и в каком возрасте, Правда.Ру узнала у автора книг по детской психологии, в том числе "Русские дети вообще не плюются" и "Вопросы неидеальных родителей. Открытие счастливых семей" Олеси Покусаевой.

— Надо ли рассказывать детям правду про Деда Мороза? Если надо, то в каком возрасте? Как объяснить, что все предыдущие годы мы (родители) его обманывали?

— Очень сильно зависит от возраста ребенка. То есть, допустим, если детям 2,3,4 года — до 6 лет, это вера в сказку, в чудо, нужна и даже в чем-то полезна, то уже, скажем, дети, которые пошли в школу, кто в 6, кто в 7 идет, как правило, там начинают уже делиться информацией с более старшими сверстниками. Даже на год старше, для них это уже авторитет. И там они уже все равно узнают правду о том, что Дед Мороз — это сказка, о том, что подарки приносят родители, и прочее. Поэтому, конечно, лучше это сказать родителям в мягкой форме детям до того, как они узнают это от сверстников. Потому что узнать они все равно узнают, мир у нас такой, что все в нем складывается так, что все друг друга узнают. Для того чтобы у ребенка не подорвалось доверие, именно поэтому важно, чтобы это родители рассказали.

В какой форме рассказать? На самом деле, это можно привязать к тому же самому школьному возрасту, что Дед Мороз есть, но он приходит и видят его только маленькие дети, а ты уже взрослеешь, идешь в школу, у тебя новые обязанности, и Деда Мороза уже замещают родители, которые дарят подарки от его имени, и прочее. То есть любую вещь можно подать для ребенка достаточно мягко и так, чтобы это со временем не разорвало то доверие, которое дети испытывают к родителям.

А так, конечно же, многие хитрят: они уже знают, что Деда Мороза нет, но при этом уверяют родителей, что они очень сильно в него верят, и заказывают какие-то достаточно дорогие подарки. Или бывает, на самом деле, у них это проявляется в достаточно хитрой вещи, типа, мамочка, я тебя очень люблю, и я на День рождения загадаю маленький подарок, пусть лучше Дед Мороз денежки потратит и дорогой подарок мне купит. Такую хитрость играют. Конечно, многие уже все понимают. Обычно все-таки в 6-7 лет дети прекрасно знают о том, что Деда Мороза замещают либо родители, либо это какой-то вызванный аниматор и прочее.

— Как влияет на формирование личности ребенка, если он верит в сказку, и, наоборот, если с малых лет знает правду?

— Да нет, это особо не влияет на личность ребенка. Единственное что, например, если ребенок сильно инфантилен и в 8-9 лет все еще верит в Деда Мороза, над ним уже начинают смеяться сверстники. А то, что родители сказали в три года, он может этого и не понять, потому что, например, в том же детском саду будут поддерживать эту легенду Деда Мороза все равно, и он будет проникаться этим общим состоянием.

Логично это лет в 5-6 сказать. Это такой возраст уже на грани между совсем маленькими и дошкольным возрастом. Ребенок уже может осознать эту проблему, понять про что ему говорят. В маленьком возрасте он не поймет: как это его нет, Деда Мороза? Везде по телевизору есть, и как его нет тогда? У них не настолько развито аналитическое мышление еще в этом возрасте.

— Если ребенок просит подарок, который родители не хотят или не могут купить, например, оружие или костюм отрицательного персонажа. Как объяснить, что Дед Мороз не принесет этот подарок?

— Объяснить по поводу дорогого подарка достаточно просто: у Деда Мороза много детей, и нужно, чтобы подарков хватило всем на всей земле. Все равно ребенок увидит, что кому-то подарили iPhone, а кому-то еще что-то. А можно просто рассказать о том, что есть детки очень бедные, в бедных странах, которым тоже нужны подарки, и они тоже верят в чудо.

А по поводу оружия, тут уже идут личные заморочки родителей. На самом деле, нет ничего критичного, если мальчик просит танк или оружие, это свойственно мальчикам, и это для них нормально. Не холодное же они оружие просят. Тут уже надо родителям разбираться со своими собственными установками, почему для них это так критично. Они же на День рождения тоже самое просят: и пушки, и ножи, и кортики, и что угодно. Этот вопрос встанет если не сегодня, так завтра, и надо родителям понять, почему для них так критично, что у ребенка есть оружие.

Как раз-таки уже доказано, что если дети играют в агрессивные игры, цивилизованно играют, а не просто дерутся, то та же агрессия мальчиков в этом пропадает. Потому что у них выплеск происходит, если это разрешенные игры. Тот же бокс. Почему мальчикам вешают боксерскую грушу — выплеск агрессии, а потом ребенок становится более спокойным.

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