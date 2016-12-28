Сотрудникам Google запретили посещать Россию без разрешения

Сотрудники Google обязаны получать в юридическом департаменте корпорации разрешение на посещение России. Об этом свидетельствует письмо сотрудника Google Джейми Касапа организаторам одного из московских мероприятий. Оно оказалось в распоряжении журналистов.

Фото: AP

"К сожалению, у меня очень плохие новости. Я только что был проинформирован юридическим отделом Google, что не могу принять это приглашение (приехать на конференцию — прим. ред.). Они не могут дать мне необходимое одобрение на эту поездку. Все неключевые сотрудники Google не могут ехать в Россию без письменного разрешения юрдепартамента", — цитирует текст послания издание Firrma.

Джейми Касап, евангелист образования Google, должен был выступить на III международной конференции по новым образовательным технологиям #EdCrunch в Москве, в сентябре 2016. Но, по данным организатора, он лишь "вышел на прямую связь" с залом.

Касап пишет, что такое решение компании может быть связано с "некоторыми правовыми действиями со стороны правительства России против Google, которые вызывают озабоченность". По всей видимости, речь идет об иске ФАС к Google.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в 2015 году ФАС признало, что компания Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Корпорация запретила производителям мобильных устройств Fly, Explay и Prestigio, которые идут на продажу в Россию, оставлять возможность для пользователей по предустановке сервисов "Яндекса" и не оставила им выбора по использованию программ.

Ранее компанию уже оштрафовали на миллион рублей. Недавно суд подтвердил законность ще одного штрафа, наложенного ФАС на Google. Суд отклонил заявление Google Inc., требовавшей отменить постановление ФАС от 2 ноября о привлечении компании к административной ответственности за неисполнение предписания антимонопольного ведомства. ФАС выдала предписание до конца ноября этого года отредактировать соглашение с производителями телефонов. Выполнить его нужно было до конца января, чего Google не сделала.

Эксперты говорят, что ФАС не требует ничего сверхъестественного и просто пытается оградить российский рынок от монополии мировых интернет-гигантов.

"Когда мы видим, что крупные корпорации дома ведут себя одним образом, у них все чинно, чисто прибрано, а потом начинают поучать нас, россиян, как надо жить, какие мы грязные, как надо нос вытирать, это недопустимо. А сами что делают? Они — практики, которые судами запрещены. Они принесли на нашу территорию, но мы точно не банановая республика и можем хорошее от плохого отличить", — заявил ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

Видимо, в ответ на требования российского ведомства исполнять закон на своей территории компания Google решила выставить Россию "страшным государством" на мировом уровне, запретив сотрудникам ездить в РФ.

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