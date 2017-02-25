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Источник Правда.Ру

Грипп-мутант поражает людей

Общество

В Калининграде обнаружен птичий грипп. Вирус зафиксирован у погибших на берегу реки Преголи лебедей.

Грипп-мутант поражает людей
Источник: AP

Отмечается, что "ноги растут" из Китая. Именно там зафиксирован первый случай генетической мутации вируса птичьего гриппа штамма H7N9, который начал поражать людей.

Кроме того, есть информация, что на Тайване из-за птичьего гриппа 25 февраля были уничтожены 25,78 тысячи домашних куриц и уток По данным Центрального информационного агентства Тайваня, вспышки вируса были выявлены на фермах в уезде Юньлинь и Илань. На трех фермах в уезде Юньлинь завтра, 26 февраля, будут уничтожены еще 15,3 тысячи куриц. На этих фермах выявлен вирус птичьего гриппа со штаммом H5N2.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что тяжелейший грипп начал убивать россиян осложнениями. В конце прошлого года первый смертельный случай от осложнений гриппа зарегистрирован в Санкт-Петербурге в этом сезоне. В больнице Боткина скончался мужчина. Он приехал в северную столицу из Москвы. Медики уточнили, что у скончавшегося мужчины был грипп А, тип которого пока не определен.

Наше издание недавно сообщало, что смертность снижается, а грипп наступает. В России снизилась смертность. По данным Росстата, опубликованным 2 февраля, в 2015 году умерли 1,91 млн человек, а в 2016-м — 1,89 млн. А вот с гриппом и ОРЗ ситуация странная — от них умерло более тысячи человек, пишет РБК. Сама по себе цифра невелика, но рост смертности от этих заболеваний фантастический — в 2,3 раза. В 2015 году от гриппа и ОРЗ умерли 477 человек, а в 2016 году — 1079 человек. Особенно странно, что рост смертности совпал с самой массовой в истории программой вакцинации от гриппа осенью 2016 года. На закупку вакцин государство потратило более 4 млрд рублей — на 20% больше, чем было выделено на вакцинацию в 2015 году (3,4 млрд руб.).

Россельхознадзор констатировал осложнение ситуации по гриппу птиц и отметил, что особенно сложная ситуация наблюдается сейчас в Крымском, Южном и Северо-Кавказском округах. Насколько опасно положение, Pravda. Ru рассказал Михаил Щелканов, профессор Дальневосточного федерального Университета, заведующий лабораторией вирусологии Биолого-почвенного института ДВО РАН.Интервью можно почитать здесь.

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