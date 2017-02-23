Необычный сотовый оператор появится в России

Российская компания Mail. ru Group запустит виртуального мобильного оператора под брендом социальной сети VK. Сотрудничество и поддержку оказывает "Мегафон". Бонусы и привилегии для пользователей от оператора VK MVNO — это пока "секрет фирмы".

архив Правды.Ру

Кстати, компания Lenovo в свою очередь решила отказаться от выпуска смартфонов под брендами Motorola, Vibe и других. "Ведомости" пишут, что смартфоны производителя будут продаваться под брендом Lenovo moto. Последний смартфон под маркой Lenovo появился в России в конце ноября прошлого года. Новые смартфоны Lenovo moto будут представлены 26 февраля 2017-го.

Возможно и то, что переименование бренда не изменит спрос на товар. Для некоторых потребителей остается на первом месте соотношение цены и качества, а не марка мобильного устройства, отмечают эксперты.

"Правда.Ру" сообщала, что ученые пришли к выводу, что сотовые телефоны часто являются причиной рака. По словам экспертов, дети особенно уязвимы для вредного воздействия радиации сотового телефона даже в утробе матери. Вот почему беременные женщины должны также ограничить использование сотового телефона. " Сообщается, что сотовые телефоны излучают тип излучения, известного как радиочастотное излучение (RFR), который также используется для передачи сигналов беспроводным интернетом. Оно отличается от ионизирующих излучений (например, от рентгеновских лучей), которые, как известно, вызывают повреждение ДНК и рак.

Напомним, что компания Montblanc в конце прошлого года объявила о выпуске инновационной электронной бумаги, способной передавать рукописный текст или изображения в память смартфона. Новинка получила название Augmented Paper (или "виртуальная бумага").Материалы, написанные на такой бумаге, при помощи специального приложения можно редактировать, отправлять различным адресатам, преобразовывать в цифровой текстовый формат.

Гаджет распознает рукописный текст на двенадцати языках, включая русский, английский, немецкий, испанский, итальянский, китайский и другие.

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