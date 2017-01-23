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Источник Правда.Ру

На Урале сироту хотели заселить в дом из шпал за миллион рублей

Общество

В Челябинской области сирота, которой положено бесплатное жилье, получила дом из железнодорожных шпал, без водоснабжения и канализации. Чиновники администрации Кунашакского района утверждают, что заплатили за барак около 880 тысяч рублей.

На Урале сироту хотели заселить в дом из шпал за миллион рублей

Как сообщает РИА Новости, следственное управление СК по области направило в суд уголовное дело на экс-главу управления имущественных и земельных отношений администрации Кунашакского района. По данным следствия, в 2014 году из бюджета для приобретения жилья для сироты было выделено 878 тысяч руб. В результате девушка получила дом, где не было водоснабжения, канализации, санузла, межкомнатных дверей, а стены построены из железнодорожных шпал.

Чиновник признал свою вину и предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Сделка по приобретению дома по решению суда была признана незаконной, средства возвращены в бюджет. Потерпевшим будет предоставлено жилое помещение, соответствующее требованиям противопожарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Напомним, каждый сирота, по закону, может получить жилье, если за ним не закреплено никакого жилого помещения. Ранее сообщалось, что более 700 южноуральских сирот в 2016 году оказались обеспечены жильем, а средства, выделенные на реализацию программы, позволили перевыполнить годовой план

Ранее бывший замглавы администрации Петропавловска по халатности купил для сирот аварийное жилье, он нанес краевому бюджету ущерб на сумму более 4,6 миллиона рублей и может три месяца провести под арестом.

"Это происходит, к сожалению, систематически. Большая часть жилья, которое непосредственно предоставляется по закону для детей-сирот, не доходит до их рук. Бывает такое, когда органы опеки занимаются мошенническими действиями в плане жилья с сиротами. Когда квартиры поступают в ведение органов опеки, они просто-напросто начинают сдавать квартиры детей, при этом говорят, что "мы пока будем твою квартиру сдавать, а как ты выйдешь из детского дома, квартира будет твоя". После того как ребенок выходит из детского дома, квартира продается органами опеки.

Если мы говорим про наших чиновников, мы должны понимать, на какие деньги квартира приобретается. Деньги выделяются нашим государством, но тратятся не по назначению. Потому что идут большие нарушения в плане приобретения квартиры либо в доме, который идет под снос, либо в аварийном доме. И проживать ребенку в таком доме после того, как он уходит из детского дома, нонсенс", — рассказал ранее Pravda. Ru официальный полномочный представитель Федерального Комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом, член Ассоциации защиты детдомовцев и сирот Станислав Веселов.

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