Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В России готовятся к амнистии украинских нелегалов

Общество

Иностранцев, относящихся к традиционно проживающим в России народам, ждут миграционные послабления, пишут "Известия". Амнистию для нелегалов начнут с соотечественников. Предлагаемые нововведения "Правде.Ру" прокомментировал старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ Виктор Михайлов.

украинские нелегалы
Фото: АР

Данная инициатива еще находится в стадии разработки. Наш кандидат в депутаты Затуленко подготовил целый ряд законодательных проектов, и они заключаются в том, чтобы сейчас российских соотечественников, которых Россия фактически оставила за рубежом, приравняли к любым иностранным гражданам. Они на тех же правах, как и все остальные иностранные граждане из Африки, Америки, Англии, имеют право на получение гражданства. Россия является правопреемником Советского Союза, и все граждане, которые были его гражданами, но оставшиеся за рубежом, тоже владели гражданством Советского Союза. Раз правопреемником стала Россия, то она просто была обязана дать всем право льготного предоставления российского гражданства. Но не все сразу сориентировались. Все надеялись на какие-то перемены — и я в том числе, когда жил в Казахстане. При этом я, будучи председателем республиканского славянского движения, оказал огромную поддержку нашим российским соотечественникам по регионам — в части приобретения российского гражданства (суть заключается в облегчении его получения). Дело в том, что часть людей приехала с российским гражданством, а его не хотят признавать. Более того, есть вообще элементы чиновничьего хулиганства, беспредела — в частности, когда просто на глазах у людей рвут паспорта, считают, что они не зарегистрированы… Без выяснений, без судов, без следствия. Что получается? Те люди, которые уже живут в России, паспорта которых посчитали неправомерными, они живут вообще без какого-либо гражданства. Речь и идет об амнистии таких людей, восстановлении их в гражданстве РФ.

Как скоро возможно принятие законов?

Я думаю, что в течение полугода. Проекты этих законов с участием нашего института, диаспоры — в частности, Александры Викторовны Докучаевой — подготовлены и рекомендованы Госдуме.

Это будут разовые акции или постоянно действующая норма?

Настаиваем на том, чтобы это были постоянные федеральные законы. Сейчас своеобразная упрощенная схема реабилитации коснулась граждан Украины, живущих на Донбассе и в Луганске (речь идет о признании паспортов). Это фактически косвенное признание их гражданства — с правом въезда и выезда из России, передвижения по территории РФ. Но время покажет, как это у нас будет работать. Должно работать! Я сам с Украины, но 30 лет прожил в Казахстане, — и там меня кинули на произвол судьбы. Я все это пережил, все это знаю, поэтому болезненно воспринимаю.

Отметим, что соотечественниками, по российскому закону, считаются люди, "относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией, лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации". Среди них — граждане бывших республик СССР.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Мигранты поменяют мусоросборные камеры на тюремные
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как и чем мыть холодильник
поучительно
Как и чем мыть холодильник
Эликсир молодости для лица и для волос
Красота
Эликсир молодости для лица и для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
Власть
Не время для митингов: почему в России не любят протесты
Человек
Последняя ведьма Европы: эктоплазма подвела
Евросоюз
Макрон против Ле Пен: кого выберет Франция
Читательский топ
В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
НЛО столкнулся с Солнцем
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В ростовском селе убили "оборотня"

Охотники в Ростовской области застрелили огромного волка, долгое время терроризировавшего жителей одного из сел.

В ростовском селе убили "оборотня"
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Общество
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Украина
ВСУ пошли в атаку на ополченцев под Донецком
Наука и техника
Ученые рассказали, как исчезнет жизнь на Земле
Общество
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Мир
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Общество
Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин

Выдающийся российский дипломат умер на рабочем месте.

Скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Спорт
Исполнение гимна российскими биатлонистами на ЧМ стало хитом соцсетей. ВИДЕО
Общество
Тактаров отказался играть "жестокого русского" в фильме про Украину
Игорь Буккер Последняя ведьма Европы: эктоплазма подвела Игорь Буккер Лейла Мамедова Налоги: чем смешнее, тем печальнее Лейла Мамедова Вячеслав Шпаковский Клинок на гербе. Небесная история кукри Вячеслав Шпаковский
Комментарии
Questing_Podkor Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
ольга андерсон В ростовском селе убили "оборотня"
ольга андерсон Константин ЗАТУЛИН: У России был способ не допустить Майдан
Валентин Худяков Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Владимир Андреевич(Mail.Ru) Зачем Порошенко нужен суд над Януковичем?
Alexey Simakov Минфин предлагает вернуться к идее ограничения наличных расчетов
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Алексей Котов(Одноклассники) В ДНР назвали условия отведения вооружения с линии спорикосновения
Егор Саянов Путин не встретится с Лукашенко в Сочи
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?