В России готовятся к амнистии украинских нелегалов

Иностранцев, относящихся к традиционно проживающим в России народам, ждут миграционные послабления, пишут "Известия". Амнистию для нелегалов начнут с соотечественников. Предлагаемые нововведения "Правде.Ру" прокомментировал старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ Виктор Михайлов.

Фото: АР

Данная инициатива еще находится в стадии разработки. Наш кандидат в депутаты Затуленко подготовил целый ряд законодательных проектов, и они заключаются в том, чтобы сейчас российских соотечественников, которых Россия фактически оставила за рубежом, приравняли к любым иностранным гражданам. Они на тех же правах, как и все остальные иностранные граждане из Африки, Америки, Англии, имеют право на получение гражданства. Россия является правопреемником Советского Союза, и все граждане, которые были его гражданами, но оставшиеся за рубежом, тоже владели гражданством Советского Союза. Раз правопреемником стала Россия, то она просто была обязана дать всем право льготного предоставления российского гражданства. Но не все сразу сориентировались. Все надеялись на какие-то перемены — и я в том числе, когда жил в Казахстане. При этом я, будучи председателем республиканского славянского движения, оказал огромную поддержку нашим российским соотечественникам по регионам — в части приобретения российского гражданства (суть заключается в облегчении его получения). Дело в том, что часть людей приехала с российским гражданством, а его не хотят признавать. Более того, есть вообще элементы чиновничьего хулиганства, беспредела — в частности, когда просто на глазах у людей рвут паспорта, считают, что они не зарегистрированы… Без выяснений, без судов, без следствия. Что получается? Те люди, которые уже живут в России, паспорта которых посчитали неправомерными, они живут вообще без какого-либо гражданства. Речь и идет об амнистии таких людей, восстановлении их в гражданстве РФ.

Как скоро возможно принятие законов?

Я думаю, что в течение полугода. Проекты этих законов с участием нашего института, диаспоры — в частности, Александры Викторовны Докучаевой — подготовлены и рекомендованы Госдуме.

Это будут разовые акции или постоянно действующая норма?

Настаиваем на том, чтобы это были постоянные федеральные законы. Сейчас своеобразная упрощенная схема реабилитации коснулась граждан Украины, живущих на Донбассе и в Луганске (речь идет о признании паспортов). Это фактически косвенное признание их гражданства — с правом въезда и выезда из России, передвижения по территории РФ. Но время покажет, как это у нас будет работать. Должно работать! Я сам с Украины, но 30 лет прожил в Казахстане, — и там меня кинули на произвол судьбы. Я все это пережил, все это знаю, поэтому болезненно воспринимаю.

Отметим, что соотечественниками, по российскому закону, считаются люди, "относящиеся, как правило, к народам, исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской Федерацией, лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали на территории Российской Федерации". Среди них — граждане бывших республик СССР.

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