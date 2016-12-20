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Источник Правда.Ру

Facebook временно блокировал аккаунт Марии Захаровой

Общество

Администрация соцсети Facebook сегодня на непродолжительное время блокировала аккаунт официального представителя МИД России Марии Захаровой по "неизвестной причине", как сообщила сама дипломат. 

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

После разблокировки со страницы Захаровой исчезла фотография с послом Андреем Карловым с цитатой из Высоцкого: "Я не люблю, когда стреляют в спину".

"Удаление админами компании Facebook из моего аккаунта фотографии убитого посла Андрея Карлова - это акт не акт цензуры, но информационной диверсии, - написала официальный представитель МИД на своей странице. - В курсе ли компания, кто эти админы и какие цели они преследуют? Возможно, это игиловцы?"

Издание Газета.Ру не упустила "удачный" момент и успела сообщить, что фотографию с послом Андреем Карловым удалила сама Мария Захарова. "Это ложь. Я не удаляла. Газета.ру врет. Пост был заблокирован админами Facebook", - ответила на своей странице представитель МИД РФ. После этого издание подкорректировало свою публикацию.

Фотография Андрея Карлова в аккаунте Марии Захаровой была восстановлена после обращения в Службу поддержки соцсети.

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Фотография со страницы Марии Захаровой в Facebook

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера, 19 декабря, в турецкой столице был убит российский посол Андрей Карлов. По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла.

По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Убийца прокричал "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо", сообщают турецкие СМИ. Нападавший кричал "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!", сообщает Haaretz.

Отмечается, что еще три человека были ранены. Преступник сделал по меньшей мере восемь выстрелов. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Президент России Владимир Путин поручил представить к государственной награде посла России в Турции Андрея Карлова. "Прошу министерство иностранных дел представить его посмертно к государственной награде и сделать предложение по увековечению его памяти. Он ушел из жизни на боевом посту", - сказал президент.

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Темы Андрей Карлов убийство росийского посла в Турции
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