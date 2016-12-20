Facebook временно блокировал аккаунт Марии Захаровой

Администрация соцсети Facebook сегодня на непродолжительное время блокировала аккаунт официального представителя МИД России Марии Захаровой по "неизвестной причине", как сообщила сама дипломат.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

После разблокировки со страницы Захаровой исчезла фотография с послом Андреем Карловым с цитатой из Высоцкого: "Я не люблю, когда стреляют в спину".

"Удаление админами компании Facebook из моего аккаунта фотографии убитого посла Андрея Карлова - это акт не акт цензуры, но информационной диверсии, - написала официальный представитель МИД на своей странице. - В курсе ли компания, кто эти админы и какие цели они преследуют? Возможно, это игиловцы?"

Издание Газета.Ру не упустила "удачный" момент и успела сообщить, что фотографию с послом Андреем Карловым удалила сама Мария Захарова. "Это ложь. Я не удаляла. Газета.ру врет. Пост был заблокирован админами Facebook", - ответила на своей странице представитель МИД РФ. После этого издание подкорректировало свою публикацию.

Фотография Андрея Карлова в аккаунте Марии Захаровой была восстановлена после обращения в Службу поддержки соцсети.

Фотография со страницы Марии Захаровой в Facebook

Напомним, как сообщала Правда.Ру, вчера, 19 декабря, в турецкой столице был убит российский посол Андрей Карлов. По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла.

По свидетельству очевидцев, террорист вошел в помещение, где проводилась выставка, в деловом костюме с галстуком и был принят за охранника посла. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Убийца прокричал "Аллах Акбар" и "Месть за Алеппо", сообщают турецкие СМИ. Нападавший кричал "Месть за Алеппо, не забудьте Сирию!", сообщает Haaretz.

Отмечается, что еще три человека были ранены. Преступник сделал по меньшей мере восемь выстрелов. В результате полицейской операции нападавший был уничтожен.

Президент России Владимир Путин поручил представить к государственной награде посла России в Турции Андрея Карлова. "Прошу министерство иностранных дел представить его посмертно к государственной награде и сделать предложение по увековечению его памяти. Он ушел из жизни на боевом посту", - сказал президент.

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