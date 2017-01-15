Напившийся петербуржец разбился насмерть, упав с дивана

Травму, не совместимую с жизнью, получил житель Санкт-Петербурга. И произошло это не в суровой драке,а при падении с дивана.

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Как сообщила "Фонтанка", инцидент произошел 14 января. По информации издания, 46-летний житель северной столицы пришел в гости к другу, мужчины вместе выпивали. Во время застолья гость упал с дивана, ударился головой и скончался от полученной травмы до приезда скорой.

По факту смерти петербуржца проводится проверка.

Нелепые смерти в состоянии алкогольного опьянения довольно часто проходят в полицейских сводках. К примеру, как рассказывала Правда.Ру, в городе Миассе (Челябинская область) некий местный Ромео под воздействием паров алкоголя захотел удивить свою возлюбленную. Не найдя ничего более оригинального, он решил навестить ее с цветами через балкон. Его попытка закончилась трагически: выпав из окна на лестничной клетке пятого этажа, он упал на козырек подъезда и разбился насмерть.

Надо сказать, что фанаты крепких напитков нередко становятся убийцами. Так, в Свердловской области 25-летний житель Тюмени распивал спиртные напитки в гостях у пожилого товарища, с которым познакомился совершенно случайно.

В итоге охмелевший пенсионер уснул, а когда проснулся, обнаружил пропажу пачки пельменей, хранившихся у него в морозильнике.

Кроме них, еды в доме у хозяина не было, равно как и никого из гостей, кроме молодого виновника убийства, к которому он стал предъявлять претензии. В ходе разговора между мужчинами разгорелась ссора, и тогда 25-летний гость ... просто зарезал хозяина квартиры.

В Башкирии 22-летний житель села села Малояз зарезал 43-летнего собутыльника, отказавшегося пойти за очередной порцией водки. После этого парень расчленил тело и выпотрошил внутренние органы. Голову трупа нашли в сугробе прохожие. Информация о чудовищном убийстве немедленно распространилась в соцсетях.