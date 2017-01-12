"Уничтожить или ослабить зло": Задачи прокуратуры от Петра I до наших дней

12 января 2017 года исполняется 295 лет со дня образования прокуратуры России. Выбранная дата связана с подписанным 23 января (12 января по старому стилю) 1722 года указом Петра Великого, которым впервые в российской истории был учрежден пост генерал‑прокурора и создан институт российской прокуратуры.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Петр I, создавая прокуратуру, поставил задачу "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония".

О нынешней жизни ведомства Правде.Ру рассказал бывший замминистра юстиции РФ, бывший заместитель генерального прокурора РФ, первый заместитель министра внутренних дел в 1998–2000 годах Владимир Колесников.

— Какие основные достижения прокуратуры РФ за последние годы вы могли бы отметить? Как проблемы требуют безотлагательного решения?

— Прокуратура — структура, которая в оптимальном режиме может решать все вопросы, которые определены государством. Это надзор за законностью в стране во всех ее сферах деятельности. На коллегии присутствовал президент страны, который обозначил ряд задач, а это главным образом забота о человеке, о лицах, содержащихся в местах лишения свободы, и общий надзор. А также мгновенная реакция на нарушения законности и все вытекающие отсюда последствия.

Что из числа проблем отметил бы лично я? Хотелось бы, чтобы вернули не только право возбуждать уголовные дела, но и расследовать категории дел, которые возникают в разрезе задач надзора. То есть если в процессе надзора Генеральная прокуратура (или вообще прокуратура) выясняет не только правонарушения, но и преступные деяния, они обязаны возбудить уголовное дело и провести собственное. Поверьте мне как профессионалу, как человеку, который отдал практически всю свою жизнь правоохранительной тематике: тогда очень серьезно изменится отношение всех субъектов, начиная от граждан, различных институтов к исполнению закона! Очень серьезные произойдут подвижки.

К сожалению, каждая структура на сегодняшний день и подчиняется, и надзор за ней есть, но, тем не менее, определенная автономия в их действиях имеется. А мы знаем, чем страдает монополия, — это устойчивость восприятия чего-либо. Они работают в разрезе своего понимания процессов, а мы им говорим: повернитесь лицом к человеку, к обществу, к стране. И вот таким инструментом, таким институтом могла бы стать Генеральная прокуратура, если бы ей добавили еще возможность провести расследование.

— Какими человеческими качествами должен обладать человек, выбравший профессию прокурорского работника?

— Это люди, которые обостренно чувствуют чужую боль, несправедливость, искренне желая вмешаться и помочь обездоленному, обиженному, оскорбленному, ограбленному. При этом должен быть еще подход: да, я вижу, что гражданин совершил это деяние, он нехороший человек, но у меня нет сегодня доказательств, чтобы его отправить на скамью подсудимых, и я его отпускаю. Я даже приношу ему извинения, но его предупреждаю: я буду проводить работу, чтобы он все равно предстал перед законом. Нужно блюсти не честь мундира, а закон и еще раз закон.

Ложное понимание исполнения своих обязанностей должно быть просто исключено. Только полнейшая объективность и сострадание. И операм, и следователям я говорю: если вы до последнего не найдете что-то светлое, уходите из этой системы. Это не для вас. Вы должны понимать и причину, и следствие. Более того, вы должны рассматривать вопросы, а кто были мама, папа, дедушка с бабушкой у подозреваемого? В каких условиях он родился и жил? И вы увидите, что, может быть, еще в утробе он был жертвой ряда таких деяний, которые в итоге из него сделали монстра. И тут виновато общество в целом.

Поэтому подходить к этим вопросам надо комплексно, не рубить с плеча. Потому что это влечет за собой серьезнейшие издержки. И, конечно, пользуясь возможностью, я искренне хотел бы поздравить моих любимых, дорогих с этим замечательным праздником, и сказать: "Так держать! Все у вас получится!" А то, что в будущем прокуратура будет более востребована, у меня в этом плане сомнений никаких нет!Успехов коллегам в той нелегкой, но важной и нужной задаче, которую они реализуют.

— С какими трудностями ежедневно сталкиваются сотрудники прокуратуры в своей работе?

— Боль. Вы приезжаете на место происшествия и видите убитого, искалеченного, изнасилованного, ограбленного. Как бы ты не абстрагировался, это идет через тебя. И ты воспринимаешь эту боль как свою. Заплаканные глаза родных, близких. Поверьте, это серьезнейшие, тяжелейшие издержки. А бывает, надо в морге поприсутствовать на вскрытии, принять участие в этом вскрытии, разбираться во всем этом деле. А это не всегда приятно, поверьте мне. Это страшно бьет по психике и по всему остальному.

Это удивительные люди, удивительный психотип. И я перед многими снял бы головной убор и поклонился им в пояс. Многие не понимают, что это очень тяжелая работа. Но она очень нужна, очень важна. Считайте, что это социальные санитары, в хорошем смысле слова. Поэтому хотел бы еще раз пожелать им всего самого доброго.

Но прокуратура одна не справится. Задачи должны решаться в комплексе. А посмотрите, что происходит в зале судебных заседаний. Ведь на сегодняшний день судье очень тяжело вести судебное следствие. И, конечно, сюда нужно вносить соответствующие коррективы. Я знаю, что есть предложение председателя Верховного суда в этом плане, что нужно более ускоренно эти вопросы решать. Они назрели и даже перезрели. Надо, чтобы от момента совершения преступления до реального срока было оптимально короткое время. Нельзя годами расследовать. Например, случай Кировского губернатора, он взял взятку. В чем проблема? Есть взяткодатель, есть доказательства. Отправьте его в суд. Чего вы тянете резину? И то же самое с Улюкаевым. Ребята, давно надо рубить лес, а мы все еще расследуем! Надо оптимизировать все эти вопросы.

— Что представляет собой система подготовки кадров для прокуратуры? Есть ли учебные заведения, способные готовить высококлассных специалистов?

— Я был в свое время приятно удивлен, и сейчас это констатирую со знанием дела, что высшие учебные заведения Генеральной прокуратуры (в первую очередь Московский университет) имеют прекрасный профессорско-преподавательский состав. Я преклоняю голову перед их профессионализмом, отношением к студенческому корпусу, к требовательности. Молодцы руководители Генеральной прокуратуры, что собрали такое профессиональное ядро. Я это говорю не потому, что всякий кулик свое болото хвалит. Это на самом деле так. И я горжусь, что у нас есть такой профессорско-преподавательский состав в структурах, которые готовят кадры для прокуратуры. Молодцы, так держать!

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