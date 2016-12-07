ДНР ответили Украине на песню о "зомбированных кацапах".ВИДЕО

источник Pravda. Ru

В ДНР прошел песенный флешмоб. Видео с песней "Вечный огонь" ("От героев былых времен…") появилось на YouTube-канале главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. На видео показаны кадры обстрела городов Новороссии, разрушенные после ударов украинской артиллерии постройки, полыхающие здания, пустые улицы. На фоне этих страшных записей играет музыка из песни "От героев былых времен…".

Далее показан вокзал в Донецке, где люди и исполнили песню вживую. В акции приняли участие и молодежь, и пенсионеры, и военные, пишет Life. ru.

Напомним, ранее Правда.Ру писала об ответе украинских русофобов на флешмоб, которые прошел в конце ноября в разных городах двух стран. В Москве и Одессе на железнодорожных вокзалах люди исполняли песни братских народов России и Украины. В Одессе пели "Смуглянку", в Москве — "Распрягайте, хлопцы, коней". Ранее подобные флешмобы прошли в Харькове, там пели "Старый клен", и в Запорожье — там пели песню из кинофильма "Весна на Заречной улице". Свой отклик флешмоб нашёл и в Луганске, там спели — "С чего начинается Родина".

Акцию "Заспіваймо, друзі!" анонсировала общественная активистка из Днепропетровска (ныне — Днепра) Людмила Кострюкова, пишет Life. ru. В ответ "тем, кто по указанию страны-агрессора — России — хотят вернуть Украину в объятия империи" предложили исполнить песню "Дуля вам — не Україна". В ней поется про "задуренных зомбированных кацапов".

4 декабря украинские националисты попытались провести свое мероприятие в центре Днепропетровска (сейчас этот город называется Днепром), которое, впрочем, сложно было счесть многолюдным (несмотря на приход участников "Правого сектора"* со своим флагом) и искренним ("спивачи" держали в руках распечатанные тексты песен, которые якобы жаждали исполнить).

Кстати, песенный флешмоб в поддержку русско-украинской дружбы продолжает идти по стране. Акция недавно прошла в Белгороде. Своё эстафетное видео белгородцы выложили на YouTube и подписали: "Мы, студенты Белгорода, в солидарность с братским украинским народом поддерживаем волну единения, пришедшую к нам из Днепропетровска, Запорожья, Одессы и всей Украины. Мы вместе были всегда и будем впредь". Кроме того, студенты Керченского политехнического колледжа и Керченского техникума сферы обслуживания присоединились к песенному флешмобу, исполнив песню группы "Любэ".

"Студенты Керченского политехнического колледжа и техникума сферы обслуживания организовали в городе-герое Керчь песенный флешмоб. Ребята исполнили песню группы "Любэ" — "Конь". Выбор пал на эту песню, так как она широко известна как старшему, так и молодому поколению и является любимой песней нашего президента Владимира Путина", — говорится в сообщении.

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