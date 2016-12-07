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Источник Правда.Ру

Центробанк: Грядут набеги вкладчиков, запасайтесь наличностью!

Общество

ЦБ разослал в российские банки советы по предотвращению кибератак. Регулятор просит банки запастись ликвидностью и своевременно подкреплять кассовые подразделения и банкоматы наличностью.

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Как пишут Ведомости, в кредитных учреждениях таким советам удивились. "Не припомню, чтобы ЦБ раньше массово рекомендовал банкам запастись ликвидностью. Видимо, угроза кибератак сохраняется", — рассказал член правления одного из учреждений.

Также ЦБ для "обеспечения реагирования на данные угрозы" просит банки оперативно информировать его о массовом снятии клиентами средств со счетов и фактах распространения негативной информации — в СМИ, в соцсетях и с помощью sms-рассылок.

Похожая история была два года назад. В декабре 2014 года по России стали ходить слухи о якобы планирующихся блокировках карт Visa, отсутствии денег, появились вбросы про грядущую заморозку счетов и прочие "страшилки". Слухи распространяли в соцсетях.

Информационным атакам подвергся Сбербанк. За один день, 16 декабря, вкладчики сняли со счетов 300 млрд руб., а за неделю — 1,3 трлн.

В банках отметили, что пока не наблюдают никакого аномального роста активности по снятию наличных.

Напомним, Правда.Ру писала, что несколько крупнейших российских банков должны были стать целями масштабной кибератаки. В ее организации могли участвовать иностранные спецслужбы.

В начале декабря в ФСБ сообщили, что кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой СМС и публикациями в социальных сетях (блогах) провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения.

Атака планировалась 5 декабря. Банки заранее объявили, что готовы ее предотвратить. Правда, никаких реальных действий, помимо слухов, так и не последовало.

Правда, 3 декабря CNN сообщил о краже 2 млрд со счетов Центробанка России. В ЦБ позже рассказали, что СМИ в неправильном ключе подали информацию о похищении денег.

В пресс-службе регулятора отметили, что не стоит увязывать сообщение ФСБ РФ о готовящихся атаках на российские банки и публикацию CNN о краже 2 миллиардов со счетов ЦБ РФ. Эти деньги не были похищены в ходе одного кибернападения. Речь идет о многочисленных атаках хакеров, которые продолжались в течение всего 2016 года.

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