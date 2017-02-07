В России хотят отменить штрафы за проезд на "красный"

В России предложили освободить водителей от штрафов за проезд на "красный". Правда, только в случае, если светофор не оборудован таймером. Такой законопроект внесло в Госдуму Заксобрание Челябинской области.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"В случае отсутствия на светофоре электронного табло с обратным отсчетом времени водитель не может вовремя сориентироваться и остановиться до стоп-линии", — объясняют авторы. Бывают случаи, что остановиться можно, только применив экстренное торможение и создав тем самым аварийную ситуацию, отмечают парламентарии.

Напомним, сейчас штраф составляет 800 рублей, передает РГ.

Также сегодня стало известно, что правительство России одобрило законопроект о повышении штрафа за непредоставление преимущества пешеходам и велосипедистам.

В статью 12.18 КоАП предложено внести изменения, ужесточающие наказание для водителей, которые не уступили дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения, пользующимся преимуществом, сообщает сайт правительства.

Административный штраф за подобное нарушение, по мнению авторов законопроекта, должен быть увеличен в диапазоне от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. Сейчас за это деяние можно получить максимальный штраф в 1,5 тыс. рублей.

По данным МВД, за 12 месяцев 2015 года на пешеходных переходах произошло 19 779 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 1233 и ранены 19 576 человек, в то время как за аналогичный период 2014 года — 19 392 происшествия, в результате которых погибли 1236 и ранены 19 194 человека, уточняется на сайте правительства.

В 2016-м году ситуация немного улучшилась. На 18% снизилось как общее число погибших, так и показатели смертности на пешеходных переходах. Но люди продолжают гибнуть на дороге.

Как ранее сообщала Правда.Ру, московским водителям будут чаще приходить "письма счастья". Власти столицы и ГИБДД ввели в эксплуатацию новые комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, их стало больше в два раза. При этом чиновники не раскрывают места, где появились новые камеры. Также были установлены 305 комплектов, которые выглядят как камеры, но на деле являются муляжами.

Как сообщили в столичном Центре организации дорожного движения, приборы установлены "в очагах аварийности". Отмечается, что они значительно чувствительнее предшественников, поэтому есть риск увеличения количества ложных "писем счастья". Всего на дорогах Москвы теперь больше 1400 камер.

Кроме того, сегодня стало известно, что водители в прошлом году получили более 8,3 млн СМС-сообщений от ГИБДД о штрафах.

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