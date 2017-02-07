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Источник Правда.Ру

Приватизация жилья: Станет ли она бессрочной?

Общество

Сделать бессрочной приватизацию жилья для всех категорий граждан предлагают депутаты фракции "Единая Россия". Инициативу парламентарием поддержал премьер-министр Дмитрий Медведев, Об этом сообщил журналистам во вторник, 7 февраля, первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.

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По словам Исаева, соответствующая поправка будет внесена депутатами "Единой России" уже сегодня, и завтра планируется рассмотреть законопроект во втором чтении.

Позднее пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова заявила журналистам, что правительство решило отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. Дмитрий Медведев предложил закрепить отказ от ограничения законодательно.

"Присутствовавшие на совещании члены фракции "Единой России" и профильные министры эту идею премьер-министра поддержали", - добавила Тимакова. 

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин рассказал во вторник РИА Новости, что комитет рекомендовал Думе принять во втором чтении внесенные им поправки, согласно которым бесплатная приватизация жилья становится бессрочной для всех граждан.

Бесплатная приватизация жилья была начата в России в 1992 году: оформлять в собственность разрешили квартиры, комнаты в общежитиях и другие жилые помещения, находившиеся в муниципальном, федеральном, ведомственном жилищном фонде. Программа должна была завершиться с принятием нового Жилищного кодекса РФ 1 января 2007 года. Однако сроки сдвигались несколько раз: до 1 марта 2010 года, до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий продление до 2020 года срока бесплатной приватизации жилья для отдельных категорий граждан — детей-сирот, жителей Крыма и лиц, подлежащих переселению из аварийных домов — в том случае, если они признаны таковыми до 1 января 2012 года.

В октябре 2016 года глава Минстроя Михаил Мень заявил, что российские власти больше не намерены продлевать сроки бесплатной приватизации жилой недвижимости. Он посоветовал гражданам, до сих пор не оформившим квартиры и другие виды жилья в собственность, это учитывать.

Как сообщала Правда. Ру, в сентябре 2016 года в ходе заседания Совета правам человека замглавы Минстроя Олег Бетин сообщил о том, что ведомство подготовило законопроект приостановке программы приватизации жилья.

По словам чиновника, объем приватизированного жилья РФ сегодняшний день достиг более 85%, при этом муниципалитеты не строят новое жилье. "Приватизацию прекращать. Приватизация порождает негативные последствия и отсутствие возможности помочь тем, кому надо", — считает Олег Бетин.

При этом он отметил, что почти 65% регионов поддерживают продолжение приватизации, так как это снимает ряд вопросов по капремонту жилья, но приносит в казну налоги от собственников. Однако, подчеркнул Бетин, таким образом уменьшается жилой фонд социального использования.

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