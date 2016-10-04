Социологи: Россияне обвиняют в бойне-1993 Ельцина и хаос в стране

Согласно опросу "Левада-центра" россияне считают политику Бориса Ельцина и его окружения (22%) основной причиной событий осени 1993 года, закончившихся штурмом здания Верховного Совета и упразднением Съезда народных депутатов и Верховного Совета.

Фото: АР

Как сообщает "Интерфакс", события того года респонденты объясняют общим развалом в стране, начавшимся еще до конфликта (20%) и стремлением Александра Руцкого и Руслана Хасбулатова сохранить власть любой ценой (10%).К событиям 3-4 октября 1993 года, по мнению 9% россиян, привела готовность коммунистических и экстремистских сил совершить государственный переворот. О нерешительности Ельцина и правительства в подавлении волнений, начатых сторонниками Верховного Совета, сказали 8% участников опроса.

Между тем, более трети респондентов (36%) не смогли дать однозначного ответа на вопрос о причинах столкновений. Рассуждая о том, какая из сторон конфликта была права, 6% россиян поддержали Ельцина, 12% - Верховный Совет. 17% участников исследования считают, что правы были обе стороны конфликта в той или иной мере, 32% убеждены, что правых не было. Каждый третий (33%) затруднился ответить.

54% респондентов считают неоправданным использование военной силы для достижения контроля над ситуацией в стране. Только 15% опрошенных одобрили подобные действия, 31% затруднился ответить.

Опрос был проведен 23-26 сентября среди 800 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ.

Напомним, политический кризис 1993 года между двумя ветвями российской власти - исполнительной в лице президента России Бориса Ельцина и законодательной в лице парламента - Верховного совета РСФСР, возглавляемого Русланом Хасбулатовым, 3-4 октября в Москве перешел в вооруженное столкновение и завершился танковым обстрелом резиденции парламента - Белого дома. Жертвами тех событий стали около 200 человек, ранения получили не менее тысячи. Протест мотивировался различиями в представлениях сторон конфликта о реформировании конституционного устройства, о новой Конституции, а также о путях социально-экономического развития России.

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