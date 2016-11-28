Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ

Актёр Никита Джигурда и спортсменка Марина Анисина могут стать фигурантами дела о краже имущества бизнесвумен Людмилы Браташ. Как сообщает Лайф, разбираясь досконально в обстоятельствах её жизни и смерти, сыщики изучили круг общения предпринимательницы, и некоторые факты привели к выводу, что Браташ могли пользоваться в корыстных целях, а также попросту обкрадывать её.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Следствие поставило в деле смерти Людмилы Браташ точку, в возбуждении уголовного дела по статье "Убийство" отказано. Однако подготовлены материалы проверок для возбуждения сразу трех других уголовных дел: два — по статьям "Кража" и одно — по статье "Мошенничество". Выяснилось, что до смерти у Людмилы Браташ пропали со счёта 500 тысяч рублей. Родственники предпринимательницы также сообщили, что из сейфа исчезли драгоценности.

Как сообщается в материалах следствия, в отношении Никиты Джигурды и его супруги Марины Анисиной будут проведены проверки. Джигурду проверят по всем указанным статьям, а Марину Анисину — только по мошенничеству. Кроме того, спортсменку проверяют по факту мошенничества с недвижимостью Браташ, в том числе французской. Как сообщили правоохранители, Анисина проживает в квартире умершей бизнесвумен, выдавая жильё за своё.

Материалы проверок, которые сейчас находятся в Следственном комитете, в скором времени направят в отделы полиции по принципу территориальности. В ходе разбирательств будет решён вопрос о возбуждении уголовных дел и привлечении Джигурды и Анисиной в качестве обвиняемых.

Напомним, крестная мать сына эпотажного актера нашего времени Никиты Джигурды и его супруги Марины Анисиомой — бизнесвумен Людмила Браташ, была найдена мертвой в феврале 2016 года в своем частном доме в Крылатском районе города Москвы. Ее нашли в московской квартире обнаженной, с разбитой головой. Согласно официальной версии, смерть женщины наступила в результате несчастного случая.

Ранее СМИ сообщали, что Никита Джигурда делит несколько квартир по всему миру и 800 миллионов рублей с родственниками Браташ. Близкие умершей предпринимательницы оспорили завещание, заявив, что шоумен заставил подписать документ в его пользу. Джигурда подал ответный иск.

Как сообщила Марина Анисина НТВ, "Людмила не собиралась умирать. Все случилось внезапно. На мой взгляд, все белыми нитками шито. Мне нечего бояться, правда на моей стороне. Надеюсь, что мы выиграем".

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