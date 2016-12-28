Астрономы предлагают искать жизнь на далеких планетах, комбинируя данные по ее спектру в низком и высоком разрешении для сверхточного определения состава ее атмосферы и поиска следов жизни в ней, говорится в статье, направленной к публикации в журнале Astrophysical Journal Letters.
"Как показывают последние наблюдения, огромное число небольших планет вращается вокруг почти всех небольших звезд. Около 30% из них, как показывают наши расчеты, должны быть обитаемыми. Иными словами, каждая третья звездная система может быть потенциальным носителем инопланетной жизни", — рассказывает Маттео Броги (Matteo Brogi) из университета Колорадо в Боулдере (США).
После запуска орбитального телескопа "Кеплер", ученые обнаружили почти две тысячи планет вне пределов Солнечной системы, несколько десятков из которых являются потенциальными "двойниками" Земли или находятся в так называемой "зоне жизни", передает РИА "Новости".
Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, в конце октября ученые подтвердили существование второй Земли. Швейцарские планетологи утверждают, что Проксима b, ближайшая к Солнечной системе экзопланета, должна быть похожей по своим свойствам и размером на Землю и обладать запасами воды, что увеличивает шансы существования на ней жизни.
Шансы на то, что TRAPPIST-1, удаленная от нас всего на 40 световых лет, и Проксима b являются своеобразными "двойниками" Земли, очень высоки. Небольшие планеты у красных карликов являются самыми вероятными кандидатами на роль планеты, на которой может существовать жизнь. Планетологи считают, что наблюдения за ними следует продолжить и значительно расширить.
Позже ученые заявили, что нашли в созвездии Центавра необычную звезду, похожую по массе и яркости на Солнце. За несколько миллиардов звезда "съела" половину своих планет, говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.
Исследователи из университета Чикаго совершили открытие, наблюдая за звездой HIP68468, расположенной всего в 300 световых годах от Земли в сторону созвездия Центавра. Вокруг данного "двойника Солнца" вращается две планеты — "супер-земля", в три раза более тяжелая, чем Земля, чем у нашей планеты, и горячий нептун.
Не оставляют ученые и попытки найти жизнь на Марсе. С каждый годом появляется все больше доказательств, что она возможна. Недавно был найден еще один след жизни на Красной планете. Марсоход Curiosity обнаружил на поверхности марса бор — важнейший для жизни элемент, являющийся ключевой частью во многих белковых молекулах и жизненно важный для синтеза ДНК и РНК.
Бор — один из двух микроэлементов, критически важных для сборки молекул ДНК, их стабилизации и копирования. Его обнаружение руководитель миссии марсохода назвал подобным выигрышу джекпота для научной команды.
Химические реакции с участием бора могли продолжаться на Марсе сотни миллионов лет. Это заметно увеличивает наши шансы найти жизнь на поверхности красной планеты, уверены ученые.
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