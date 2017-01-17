Названо главное преимущество Су-35 над американским "Раптором"

F-22 Raptor считается одним из наиболее передовых самолетов в мире, однако он уступает российскому Су-35. В частности, американский истребитель "не видит" цель в инфракрасном спектре, тогда как российские самолеты обладают такой возможностью.

Фото: AP

Также у F-22 нет радаров бокового слежения. Они необходимы, чтобы пускать ракеты, требующие корректировки курса с радаров после разворота судна на 90 градусов по отношению к траектории пущенного снаряда.

Сообщается, что отсутствие этих систем связано с ограничением финансирования. Бюджет сократили почти вдвое. Как передает РИА Новости со ссылкой на портал War Is Boring, компания, занимающаяся проектом, закладывала на электронику $16 миллионов, но ВВС США ввело лимит в $9 миллионов.

Напомним, в прошлом году издание The National Interest назвало российский Су-35 "королем в небе". Статья была посвящена отличиям американского самолета F-15 Eagle и Су-35.

"Су-35" обладает инфракрасной поисково-следящей системой. По мнению автора статьи, это дает огромное преимущество, позволяющее пилоту определять местоположение другого самолета в пределах 50 километров, именно этот показатель является потенциальным радиусом обнаружения самолета, оснащенного технологией невидимости. У американского F-15 такой системы просто нет.

Помимо этого, на Су-35 уже установлены стелс-технологи, поэтому обнаружить его гораздо сложнее, а F-15 изначально не задумывался как самолет-невидимка. К другим преимуществам Су-35 Робин относит возможность переносить большее количество оружия, что делает его более эффективным в ближнем бою.

Как ранее сообщала Правда.Ру, зарубежные СМИ сообщили об еще одной "головной боли" Запада — российской ракете "Сармат". О создании в России сверхзвуковой ракеты, которая может достигнуть территории Великобритании за 13 минут, написало в своей статье издание Al Bayan.

"Эксперты утверждают, что эта ракета не может контролироваться американской системой противоракетной обороны, так как она достигает такой большой скорости, что ее фактически невозможно перехватить. Новое ракетное вооружение делает атомную бомбу, сброшенную на Хиросиму, "детской игрой", — говорится в статье.

В материале не без тени ужаса перечисляются все характеристики ракеты: она способна развивать скорость до 4,3 миль (7 километров) в секунду и предназначена для преодоления противоракетного щита, она несет 16 ядерных боеголовок.

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