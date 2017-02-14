Стала известна цена тура в космос

Начало испытаний первого в России многоразового суборбитального корабля для космического туризма намечено на 2019-2020 годы. Разработкой занимается компания "КосмоКурс". Деньги — а это 150 миллионов долларов — выделяет частный инвестор.

источник Pravda.Ru

Гендиректор компании "КосмоКурс" Павел Пушкин рассказал, во сколько обойдется путешествие в космос. Это будет стоить 200-250 тысяч долларов. Однако цена еще может измениться.

Продажу билетов планируют открыть не раньше 2018 года.

"Корабль будет запускаться с российского космодрома и осуществлять экскурсии на высоте полета Юрия Гагарина", — рассказал Пушкин РИА "Новости".

Пустят на корабль не всех. Допуск на борт кандидаты смогут получить после оплаты, проведения трехдневной подготовки и медицинского освидетельствования. До шести туристов смогут находиться в полете 15 минут, при этом 5-6 минут придется провести в условиях невесомости.

К слову, в прошлом году российская ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" объявила о наборе группу космических туристов, которые отправятся к Луне. Билет на Луну сейчас стоит порядка 120 миллионов долларов. Полностью удовлетворить спрос на такие полеты могут пять-семь экспедиций, считают эксперты.

По данным издания, первый короткий полет к спутнику Земли планируется осуществить на модернизированном корабле "Союз" уже в 2020 году.

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