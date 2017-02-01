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Источник Правда.Ру

В Индийском океане нашли древний суперконтинент

Наука и техника

На дне Индийского океана близ острова Маврикий обнаружили остатки древнего суперконтинента Гондвана. Находку сделали ученые из ЮАР и Швеции, сообщается в журнале Nature Communications.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Суперконтинент Годвана находился между современными Индией и Мадагаскаром. Распад Гондваны начался около 200 миллионов лет назад. А плита, на которой располагался континент, исчезла 84 миллиона лет назад. Сейчас появились новые доказательства его существования.

Маврикий же считается одним из самых молодых участков суши на нашей планете. Но в его породах на океаническом дне нашли циркон — минерал, который встречается только в очень древних слоях континентальной коры. Радиоизотопный анализ показал, что его возраст составляет от 2,5 до 3 миллиардов лет.

Ученые считают это подтверждением того, что Маврикий буквально вырос на остатках погибшего суперконтинента, передает РГ.

Недавно ученые раскрыли тайну того, как двигаются тектонические плиты Земли. Исследователи говорят, что тепло глубоко в ядре планеты приводит их в движение — находка, которая может революционизировать предсказания землетрясений.

Результаты исследования показывают, что Восточно-Тихоокеанское поднятие, доминирующее в середине океанического хребта Земли, является динамичным, поскольку передается тепло. Исследователи оценивают примерно до 50 процентов от динамики пластин, которые приводятся в движение под действием тепла от ядра Земли и целых 20 тераватт теплового потока между ядром и мантией.

"Последствия этого исследования очень важны для всех ученых, работающих с динамикой Земли, в том числе тектоническими плитами, сейсмической активностью и вулканизмом. Исследование может иметь более широкие последствия для понимания формирования Земли. Если тепло, поступающее из ядра является более важным, чем мы думали, это означает, что суммарное количество тепловой энергии, которое первоначально хранится в ядре, гораздо больше, чем мы думали", — сказал Жан Браун из Немецкого исследовательского центра землеведения.

Также стало известно, какой будет Земля через 250 млн лет. Компьютерное моделирование показало, на планете появится новый континент и исчезнет один из океанов. Таковы результаты исследования ученых из Йельского университета и японского Агентства океано-геологических наук и технологий.

По словам специалистов, Северная и Южная Арика станут ближе друг к другу. Кроме того, к ним присоединится Азия. Евразия и Америка примерно объединятся на Северном полюсе. Поверхность планеты станет такой же, как и миллионы лет назад. Появится новый континент — Амазия. В результате этого исчезнет Карибское море и Северо-Ледовитый океан.

Специалисты объясняют, что карта мира изменится из-за движения тектонических плит Земли.

Добавим, что последний континент, существовавший на Земле, назывался Пангея. Он образовался около 300 млн лет назад. В центре Пангеи была нынешняя Африка. Исследователи считают, что Пангея была третьим или четвертым суперконтинентом в истории Земли.

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