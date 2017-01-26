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Источник Правда.Ру

Россия подготовилась к внезапной ядерной атаке

Политика » Силовые структуры » Министерство обороны

В конце 2016 года войска воздушно-космической обороны успешно завершили развертывание первой очереди единого радиолокационного поля системы раннего предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Радары способны контролировать пуски ракет по периметру границ страны в радиусе шести тысяч километров.

Россия подготовилась ко внезапной ядерной атаке
Фото: mil.ru

Как сообщают пишет "Известия", ссылаясь на на представителя ВКС, в систему вошли не только специализированные радиолокационные станции ПРН типа "Воронеж", "Дарьял", "Днепр", "Волга", но и модернизированная станция "Дон". Ранее она использовалась исключительно для наведения противоракет.

"В результате у военных сразу появилась возможность видеть всё, что творится в воздухе и космосе от побережья Марокко до Шпицбергена, а по дальности — до восточного побережья США, — рассказал Вадим Козюлин. — Вторую станцию ввели в эксплуатацию под Армавиром в 2009 году. Она отслеживает то, что происходит на отрезке от Северной Африки до Индии", — рассказал изданию профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.

Российская система предупреждения о ракетном нападении состоит из трех элементов. Космические спутники обнаруживают старт баллистических ракет, а наземные станции раннего предупреждения о ракетном нападении рассчитывают траекторию и направление удара. Эти данные поступают на радар "Дон-2Н" в подмосковном Софрино, который наводит противоракеты.

Сейчас аналогичные объекты несут боевое дежурство в Иркутской области (пространство от Китая до западного побережья США), Калининградской области и Краснодарском крае. Завершаются государственные испытания в Красноярском крае и Оренбургской области, начаты госиспытания РЛС в Алтайском крае, а также строительство станции в Заполярье под Мурманском. Ввод в строй всех этих объектов обеспечивает России круговую оборону от ракетных атак.

Напомним, ранее концерн "Алмаз-Антей" приступил к разработке зенитных ракетных комплексов средней дальности нового поколения, хотя в прошлом году концерн передал Министерству обороны бригадный комплект новейших ЗРК средней дальности "Бук-М3".

К ЗРК ПВО средней дальности относятся семейство комплексов "Бук", а также С-350 "Витязь" (который также был принят на вооружение в нынешнем году).

Станция обнаружения и целеуказания "Бука" сопровождает до 36 целей на расстоянии до 70 километров во всем диапазоне высот. В составе комплекса ракета 9Р31М - по сравнению с предшественниками обладает более высокой скоростью и маневренными характеристиками. Аппаратура "Бук-М3" выстроена на новой элементной базе, цифровые средства связи обеспечивают устойчивый обмен речевой и боевой информацией.

В самоходных пусковых установках комплекса расположены шесть ракет. Сбивать цели могут и транспортно-пусковые машины (12 ракет). Комплекс С-350 "Витязь" обладает таким же количеством направляющих. То есть по своим боевым возможностям в несколько раз превосходит комплекс С-300 (у которого четыре пусковых направляющих).

Впервые "Витязь" был продемонстрирован публике на авиасалоне МАКС в 2013 году. Комплекс представляет собой самоходную пусковую установку, в состав которой входят ракеты средней дальности, используемые в ЗРК С-400, а также ракеты малой дальности. В состав ЗРК "Витязь" входит всеракурсный радар с электронным сканированием пространства и командный пункт на базе шасси специального автомобиля БАЗ.

"Алмаз-Антей" также производит комплексы "Бук-М2Э", которые способны поражать аэродинамические цели на дальности от 3 до 45 км и на высоте до 15 м до 25 км.

На вооружении российской армии в настоящее время также находится зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия "Панцирь-С1". Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением. Досягаемость по высоте 15 км, по дальности 20 км.

Кроме того, стоит напомнить о комплексе большой и средней дальности С-400, который способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км.

Продолжается разработка С-500 - универсального комплекса дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Перспективная ЗРС способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты.

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