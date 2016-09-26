Поклонская уходит с должности прокурора Крыма

Прокурор Крыма Наталья Поклонская покидает свой пост в связи с тем, что была избрана депутатом Государственной думы РФ по спискам "Единой России".

Facebook/Наталия Поклонская

"Я сегодня написала заявление, чтобы меня освободили от исполнения обязанностей прокурора республики Крым на время и в связи с избранием в Государственную думу", - заявила Поклонская в интервью РИА Новости.

"Поскольку я избрана депутатом Государственной думы, мои полномочия приостанавливаются, и я освобождаюсь от исполнения обязанностей прокурора республики Крым и перехожу на выборную должность. Мой стаж сохраняется как прокурора, но работаю и выполняю обязанности я депутата, поскольку это выборная должность", - подчеркнула Поклонская, отметив, что заявление уже отправлено в Генеральную прокуратуру РФ.

Читайте также:

Daily Mirror жжет прогнозами, назначив Наталью Поклонскую "будущим президентом России"

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня