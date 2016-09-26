Прокурор Крыма Наталья Поклонская покидает свой пост в связи с тем, что была избрана депутатом Государственной думы РФ по спискам "Единой России".
"Я сегодня написала заявление, чтобы меня освободили от исполнения обязанностей прокурора республики Крым на время и в связи с избранием в Государственную думу", - заявила Поклонская в интервью РИА Новости.
"Поскольку я избрана депутатом Государственной думы, мои полномочия приостанавливаются, и я освобождаюсь от исполнения обязанностей прокурора республики Крым и перехожу на выборную должность. Мой стаж сохраняется как прокурора, но работаю и выполняю обязанности я депутата, поскольку это выборная должность", - подчеркнула Поклонская, отметив, что заявление уже отправлено в Генеральную прокуратуру РФ.
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