В России ответили на призыв Украины лишить РФ права вето в ООН

В МИД России ответили на озвученный ранее украинской стороной призыв лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН. Комментируя слова главы МИДа Украины Павла Климкина, Захарова отметила, что "хочется ответить ему одним советом: сначала нужно навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов".

По словам дипломата, "пока международные механизмы без господина Климкина и так работают неплохо".

"Поэтому нужно сфокусироваться министру иностранных дел Украины на делах у себя дома. Как только там будут решены те проблемы, которыми сейчас вынуждено заниматься все международное сообщество, тогда его мнение можно будет заслушать и по другим вопросам", — сказала она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН при принятии решений, касающихся ситуации на востоке Украине.

Причиной Климкин назвал то, что Россия якобы является стороной конфликта в Донбассе, а по уставу ООН, "сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования при принятии решения" в Совбезе.

При этом отсутствие российских войск на Украине ранее подтвердил даже начальник Генерального штаба этой страны Виктор Муженко. "В настоящее время украинская армия не ведёт боёв с регулярными частями армии России", — сказал генерал.

Говорил об этом и российский президент Владимир Путин. "Вопрос, есть или нет наши войска на Украине. Говорю вам прямо: российский войск на Украине нет", — заявил Путин.

Добавим, что право вето дает стране возможность блокировать в Совбезе ООН любую резолюцию. Сейчас оно есть у России, США, Китая, Франции и Великобритании. Москва неоднократно выступала против любых идей, ведущих к ущемлению права вето. Эту позицию разделяют также США и Китай.

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