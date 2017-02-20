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Источник Правда.Ру

Лавров об аренде Россией Крыма: у самого себя ничего арендовать нельзя

Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал "план" по снятию санкций с России, о котором ранее написала зарубежная пресса.

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Фото: AP

Как сообщала "Правда.Ру", о плане "по нормализации отношений между Украиной и Россией" и "по снятию антироссийских санкций" написала NY Times. По данным газеты, план предполагал "вывод российских сил из восточной части Украины", а также проведение в стране референдума о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

"Комментировать мне сложно, потому что у самого себя арендовать ничего не возможно", — отметил дипломат.

По его словам, подобные планы "показывают, что будут продолжаться попытки переписать правила игры".

"Всё это вольно или невольно лишь отвлекает внимание в полной мере, в полном объёме и в той последовательности, которая была согласована, выполнить комплекс мер, заключённый в Минске в феврале 2015 года. Другой альтернативы не существует", — подчеркнул Лавров.

В разработке документа участвовал украинский депутат Андрей Артеменко. Он якобы лично подготовил его для администрации президента США Дональда Трампа. О доставке плана тогда еще советнику по нацбезопасности Трампа Майклу Флинну Артеменко якобы договорился с предпринимателем Феликсом Сэтером, который ранее имел деловые связи с Трампом, а также юрисконсультом последнего Майклом Коэном, который и доставил данные предложения Флинну.

Информацию об аренде Крыма уже прокомментировал глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Он раскритиковал "безрассудный" план по аренде полуострова. По его словам, крымчан невозможно арендовать, а вопрос о статусе полуострова решен окончательно. В Совфеде план назвали абсурдным и заявили, что с Москвой он не согласовывался.

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