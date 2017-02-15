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Источник Правда.Ру

Система сформирована: Что будут учитывать при подборе кандидатов на посты губернаторов

Политика

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Карелии Александра Худилайнена по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Артур Парфенчиков, который до сегодняшнего дня возглавлял Федеральную службу судебных приставов.

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В ходе разговора с врио главы Карелии, президент поинтересовался, есть ли у него желание сделать максимум для "своей малой родины". Артур Парфенчиков - уроженец Петрозаводска, долгое время работал в органах прокуратуры Карелии, в 2000 году стал прокурором столицы республики. В 2006 году возглавил управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, в следующем году стал заместителем директора ФССП, а в 2008 возглавил службу.

Парфенчиков на вопрос президента ответил положительно, отметив большую ответственность, которая ложится на него вместе с новыми обязанностями. Владимир Путин пожелал врио главы региона успехов на новом посту.

В свою очередь, Парфенчиков отметил наличие в регионе сложных социальных вопросов, однако выразил мнение, что они решаемы.

"Я за десять лет достаточно мало там бывал, но, безусловно, следил за положением, которое в Карелии складывается. На мой взгляд, есть определенные проблемы и есть сложные социальные вопросы. Думаю, что они решаемы", - сказал он на встрече с главой государства.

Александр Худилайнен стал  пятым за последние дни руководителем региона, решившим досрочно оставить пост. Ранее в отставку ушли губернатор Новгородской области Сергей Митин, глава Бурятии Вячеслав Наговицын, губернатор Пермского края Виктор Басаргин, губернатор Рязанской области Олег Ковалев.

Как ранее отмечали эксперты, в основе подбора кандидатов на посты глав регионов сейчас несколько критериев. Это динамика экономического развития, оценка работы со стороны населения, а также доверие федеральных властей - в том числе большую роль играет отсутствие коррупционной составляющей в деятельности губернатора.

Кандидаты на пост глав регионов должны быть носителями "некоего передового опыта, неких новых управленческих компетенций, которые старой когорте губернаторов были немножко несвойственны", сказал ранее "Правде.Ру" профессор НИУ-ВШЭ Олег Матвейчев.

"Выбирают тех людей, которые были новаторами в своей области, но при этом имеют опыт работы в государственной службе", - отмечал эксперт.

Можно сказать, что с сегодняшним назначением сформировалась система критериев кадровой политики главы государства. Ставка сделана на успешных управленцев, обладающих разносторонним опытом. Связи с регионом не являются обязательным фактором, хотя, разумеется, и не сбрасываются со счетов. Важен также потенциал развития, в связи с чем определенную роль играет и возраст кандидатов на посты главы регионов.

Напомним, что в сентябре этого года предстоит избрать губернаторов 15 регионов. И можно сказать, что с учетом предыдущих назначений, в десяти из них президент России выдвинул новых кандидатов.

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