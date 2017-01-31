"Колбаса или круассан?": В Сети высмеяли символ "Евровидения-2017"

Накануне Украине презентовала символ и лозунг "Евровидения-2017". Логотип песенного конкурса, который пройдет в этом году в Киеве, тут же стал поводом для шуток пользователей социальных сетей.

Фото: скриншот с youtube.com

Напомним, эмблемой мероприятия стало национальное женское украшение намысто, ожерелье из бусин, каждая из которых разная. Сейчас пользователи Twitter активно спорят о том, что же изображено на логотипе, они увидели в нем колбасу, круассан или тыкву.

"Только мы видим шины в логотипе украинского Евровидения?", "Это тыквы или китайские фонарики? Что за бред?", "Украина представила эмблему конкурса "Евровидение-2017", почему-то он похож на ошейник", — пишут пользователи соцсетей.

Некоторые даже провели параллели со знаменитой косой Юлии Тимошенко: "Создателей логотипа Евровидения-2017 вдохновила ошеломляющая коса-корона Юлии Тимошенко. Роскошно, Украина!".

Кто-то наоборот встал на защиту эмблемы. "Всем всё не так. То ошейник, то еще что-то. Нормальный логотип и очень позитивный слоган. Молодцы", "Очень стильный логотип. Но все равно забавно, как люди упражняются в остроумии", — написали другие.

Напомним, право на проведения Евровидения-2017 в прошлом году выиграла Украина и теперь финал конкурса будет проходить в Киеве 13 мая 2017 года. Представляющая Украину Джамала победила с довольно политизированным выступлением, исполнив песню "1944", в которой шла речь о депортации крымских татар. Эта победа была воспринята на Украине, как "знак поддержки, которую украинцы получают в Европе" после того, как в 2014 году Крым воссоединился с Россией.

Ранее стало известно, что "Евровидение-2017" будет проводиться исключительно силами городского бюджета. Затраты подчиненные Кличко оценили в 200 миллионов гривен, это 7,8 млн долларов. И чиновники мэрии уже успели подсчитать, что после проведения музыкального фестиваля в бюджет города поступит 20 миллионов евро. То есть, исключительно выгодный проектик получается. Ай Джамала молодец!

Остальные страны "по наивности" считают "Евровидение" скорее расходным мероприятием. Для них конкурс — это Олимпийские игры в поп-музыке. Это десятки миллионов телезрителей, имидж, геополитика и всегда убытки организаторов. "Евровидение" проводить у себя в стране престижно, солидно, но финансово невыгодно.

По многолетним экспертным оценкам, городам-организаторам проведение такого конкурса обходится обычно в десятки миллионов евро. Самыми дорогими конкурсами "Евровидения" считаются шоу в Копенгагене в 2014 году ($60 млн), Баку в 2012-м ($64 млн), в Москве в 2009-м ($44 млн). Организация конкурса в Вене в 2015 году обошлась в $42 млн (36,7 млн евро). Норвегия на проведение "Евровидения-2010", выложила в $21 млн. Германия потратила на "Евровидения-2011" 25 млн евро ($31 млн).

В 2009 году директор Первого канала Константин Эрнст долго и громко горевал, что канал денег на проведении "Евровидения" не заработает, а только потратит. Далеко не все города окупили эти расходы. Московский финал "Евровидения" был на 100% убыточным, несмотря на отличную организацию.

Некоторые страны даже вынуждены порой отказаться от участия в конкурсе из-за невозможности найти средства на организацию "Евровидения" в случае победы их участника. Так, к примеру, в 2014 году поступили страны даже побогаче Украины: Сербия, Болгария, Хорватия и Кипр. В 2016 году от борьбы за победу в "музыкально-политическом" в конкурсе ввиду отсутствия денег отказалась Португалия.

Бывают случаи, когда от участия в конкурсе отстраняет и сам Европейский вещательный союз (EBU). В этом году он дисквалифицировал Румынию из-за долга национального телеканала Televiziunea Română (TVR) в 16 млн швейцарских франков (примерно 14,5 млн евро), который страна так и не смогла погасить за 10 лет.

Однако, вполне вероятно, киевская мэрия все по поводу своего Евровидения-2017 посчитала правильно, да еще и небось поскромничала с подсчетом своих прибылей. В истории Евровидения есть одна волшебная страничка с проведением фестиваля в Швеции, на родине Карлсона. В 2013 году образцом эффективности стал шведский Мальмё. Потратив не более 10 млн евро, город заработал в несколько раз больше. Мальмё посетило около 32 тысяч человек, а обороты туристического бизнеса выросли за это время на 21 млн евро. Кроме того, демонстрация рекламы города в шведских и международных СМИ была оценена в 126 млн евро.

Увы, это скорее исключение из правил. Но если хитрые шведы смогли, то уж у украинцев особенно последнее время своя арифметика, под которую исправно прогибается весь цивилизованный европейский истеблишмент. Поживем, увидим. Точнее, посмотрим и послушаем.

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