Ученые создадут сверхпрочную броню из волос

Американские физики раскрыли секрет того, почему волосы человека обладают столь высокой прочностью. Это позволит создать более прочные материалы и волокна, чем кевлар и другие виды брони.

По словам Марка Мейерса из университета Калифорнии в Сан-Диего и его коллег, волосы обладают такой же прочностью на грамм массы, что и проволока из стали или других прочных металлов, выдерживая давления до 270 мегапаскаль (2660 атмосфер). Кроме того, в отличие от металлов, волосы можно растянуть в полтора раза, и они сохранят свои механические свойства.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Materials Science and Engineering: C, физики просканировали несколько волосяных нитей при помощи электронного микроскопа и обнаружили, что состоят волосы из двух слоев белка кератина, уложенного двумя разными способами, и реагирующего на разные механические нагрузки. Внутренняя часть — слои параллельных спиральных волокон, уложенных штабелями, а внешняя часть состоит из таких же волокон, соединенных друг с другом хаотичным способом.

Такая комбинация превращает волосы в некий аналог меда или другой вязкой и тягучей жидкости, которая становится более жесткой и прочной при попытках резко растянуть ее, и почти не сопротивляется медленному приложению силы.

По мнению ученых, эти данные помогут создать искусственные материалы, которые послужат основой для сверхпрочных тканей, пригодных для изготовления бронежилетов, скальпелей и прочих медицинских инструментов и ряда других приборов, где требуется высокая прочность и низкий вес.

Отметим, ранее ученые пришли к выводу, что самые прочные бронежилеты можно было бы изготовить из паутины, которая обладает особой прочностью и эластичностью. Кроме того, эксперты из Университета Калифорнии, которые посвятили изучению своего предмета десятки лет, считают, что пауки производят настолько прочный шелковый материал, что изготовленные из него кабели по своим качествам опережали бы аналогичные продукты из ценных металлов.

А группа ученых под руководством Джеффри Карпа из Гарвардского университета решила внимательно изучить оружие дикобраза, чтобы использовать секреты природы в медицине.

Каждая игла животного буквально усыпана мелкими шипами. При попадании иголки в кожу эти зубцы впиваются в ткани и прочно удерживаются там, из-за чего колючки потом очень трудно удалить. Но, как оказалось, шипы выполняют двойную функцию, благодаря им игла не только прочно удерживается в тканях, но и легче в них входит.

Ученым удалось создать такие же иглы из полиуретана, распространенного недорогого пластика. Соответственно, работа имеет не только теоретическое, но и практическое значение: острый инструмент позволит врачам минимизировать повреждение тканей при наложении швов. В случае с косметическими швами или микрохирургией это особенно важно."Мы были удивлены, обнаружив, что зубцы выполняют двойную функцию, — рассказывает Карп. — Они не только удерживают иглы в ране, но и существенно облегчают их проникновение". Эксперименты показали, что иглы без шипов на 54 процента хуже проникали внутрь тестового куска пенопласта.

Создание хирургических скрепок и шовных нитей с подобной конфигурацией поверхности может позволить отказаться от разного рода клеящих веществ, на которые у пациентов периодически возникают аллергические реакции. Покраснение краев ран, если эта идея сработает, будет встречаться куда реже.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня