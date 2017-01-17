Охотник спас кабанов из полыньи

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Источник Правда.Ру

Охотник голыми руками достал провалившихся под лед кабанов. ВИДЕО

Занимательные Новости

В сеть попал видеоролик, в котором охотник вытаскивает из полыньи трех провалившихся под лед кабанов. Видео, предположительно снятое в Иркутской области, было опубликовано его товарищем, который заснял момент спасения животных.

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скриншот с видео

"Не провалимся сами? Кабаны, по-моему. Вот это зайцев погоняли мы! Эй, не трогать, мы вас спасать идем!" — описал ситуацию один из охотников, медленно по глубокому снегу приближаясь к полынье.

Три диких зверя, как видно на кадрах, угодили в ледяную ловушку и не могли выбраться самостоятельно. Из разговора мужчин становится понятно, что они отправились охотиться на зайцев и неожиданно для себя наткнулись на попавших в беду кабанов. Охотник по льду подходит к животным, берет одного из них за ухо и вытаскивает из воды. Правда, отпускать дикую свинью он не спешит.

"Сфоткай меня, поймал я его!" — кричит добровольный спасатель своему другу.

Двух кабанов удалось достать без происшествий, а вот третий попытался укусить своего спасителя.

Правда, позже спасенные из проруби кабаны не оказали мужчине никакого сопротивления и позволили позировать с собой, а затем удалились в кусты, передает РИА Новости.

В прошлом году в США водитель экскаватора вызволил из смертельной ловушки двух молодых оленей, которые практически перестали бороться за свою жизнь. Это случилось в окрестностях американского города Такома (штат Вашингтон). Примечательно, что главный герой истории является заядлым охотником, но тот момент он находился на работе — в кабине экскаватора — и не помышлял о добыче, пишет Т360.

"Нашли пару годовалых чернохвостых оленей, которые застряли в грязи. Я и не заметил бы их, если бы один из оленей не дернулся", — признался мужчина.

Поначалу Билл с помощью экскаватора попытался расчистить путь к отступлению оказавшемуся в смертельной ловушке животному, однако к тому моменту оно уже с трудом подымалось на ноги, так что до твердой земли точно бы не добралось. Тогда водитель тяжелой техники решил сменить подход: подцепив маленького оленя ковшом, он аккуратно вынес его из грязевого болота и отпустил на свободу.

А в январе 2016 года в окрестностях польского городка Лемборк, под Гданьском, охотники спасли взрослого оленя, который провёл в силках пять дней. Это произошло в 180 км от Калининградской области. Рогатый самец попал в браконьерскую ловушку, из которой выпутаться самостоятельно не мог.

Олень одной ногой запутался в тенетах стального троса. Животное страдало от голода и ран, с каждым днём теряя силы. Браконьеры, которые установили силки в этом лесу, очевидно, рассчитывали именно на такую добычу, но ошиблись. Животное заметили охотники. Оленя спасли.

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Охотник спас кабанов из полыньи
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