Ученые: Лайки и посты расскажут все о вашей личной жизни

Математики из Санкт-Петербурга создали алгоритм, вычисляющий семейное положение любого пользователя Сети по лайкам и постам в его аккаунтах в соцсетях.

Фото: REX

Подобные программы уже создавались европейскими учеными ранее. Так, в 2013 году британские специалисты представили алгоритм, который мог определить возраст пользователя, IQ и половую ориентацию при помощи "лайков" в Facebook.

Однако российские ученые задумались над решением более сложной задачи — использования сразу нескольких соцсетей для вычисления психологического профиля человека. Как рассказала студентка Университета ИТМО в Санкт-Петербурге Ксения Бурая, данные из одной соцсети не позволяют сделать это с точностью выше 69%.

Ученые объединили данные по трем социальным сетям — Twitter, Instagram и Foursquare, и комбинация этих данных и алгоритмы машинного обучения позволили повысить вероятность правильного определения семейного положения до 86%.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Университета ИТМО, профилирование пользователя может быть полезно в широком спектре областей. Например, рекрутеры смогут заранее узнать больше о людях, которые устраиваются на работу. Если говорить глобально, характеристика личности по активности в соцсетях позволит вычислять членов опасных группировок, а также находить людей, склонных к депрессии или самоубийству, и предлагать им своевременную помощь.

Отметим, сейчас социальными сетями пользуются 60% россиян. Такие данные получил "Левада-центр" в результате всероссийского опроса в декабре 2016 года. По сравнению с исследованиями пятилетней давности число пользователей соцсетей выросло на 20%. Респонденты чаще всего говорили, что общаются "ВКонтакте" (40%), "Одноклассниках" (34%), Facebook (9%), "Моем Мире" (7%), Twitter (5%), "Мой круг" (3%), ЖЖ (3%).

Причем у каждой социальной сети есть свой "портрет пользователя". Для "Вконтакте" это молодые люди - школьники и студенты. В этой соцсети сидит 80% молодежи. Одноклассники наиболее популярны среди женщин среднего возраста. А вот Facebook и Twitter чаще используют люди с высоким социально-экономическим бэкграундом. По данным социологов, среди москвичей самый большой процент пользователей (49%), а среди сельских жителей - самый низкий (29%). Однако в будущем во всех категориях это число приблизится к 100%, уверены эксперты.

Напомним, ранее австралийские специалисты провели исследование в Facebook и выяснили, что социальные сети являются причиной стрессов и изолированного образа жизни.

Ученые из Университета Тасмании провели исследование поведения людей социальной сети Facebook. Они доказали, что большинство пользователей соцсети, пытаются продемонстрировать несвойственные им качества. Несоответствие реальности и желаемого приводит к стрессам и замкнутости. Результаты работы опубликованы в журнале Cyberpsychology.

Целью исследования было изучить последствия, возникающие при использовании своего "другого я". Ученые сравнивали истинные и виртуальные личности 164 пользователей Facebook, которые приняли участие в эксперименте. Были изучены степень привязанности к социальным сетям, психологическое благополучие, уровень тревоги, стресса и депрессии.

На данный момент число активных пользователей Facebook составляет примерно 1,7 миллиарда человек. Австралийские ученые сообщили о необходимости разрабатывать новые методики, которые бы позволили людям, имеющим социально-психологические проблемы, вести себя одинаково, как в жизни, так и в соцсетях.

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