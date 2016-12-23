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Источник Правда.Ру

Акушерки будут принимать роды у россиянок без врачей

Здоровье

 

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Источник фото: архив Правды.Ру

В России появится профстандарт для акушерок. Требования к специалисту в области акушерского дела разработаны под руководством Ассоциации медицинских сестер России. Благодаря документу акушерки смогут получать высшее образование и самостоятельно вести неосложненные случаи беременности.

Сейчас он находится на рассмотрении в Министерстве труда РФ. После этого документ поступит на согласование в Минздрав России и в Совет по профессиональным квалификациям в здравоохранении — Национальную медицинскую палату.

Главные нововведения, которые принесет документ, — это расширение полномочий акушерок в ведении неосложненных случаев беременности и родов. Это повысит доступность помощи и разгрузит врача, а также даст возможность профессионального роста для специалистов, говорят эксперты, сообщают Известия. 

Авторы идеи ссылаются на международный опыт. По данным Ассоциации медицинских сестер России, в современном здравоохранении Великобритании, Дании, Швеции и других стран с самым низким уровнем перинатальной смертности ведущая роль в родах принадлежит акушеркам с высшим образованием, которые самостоятельно ведут 70% всех родов.

Между тем, по данным специалистов, большинство родов связаны с какими-то осложнениями.

— На сегодняшний день, к сожалению, беременность у женщин заканчивается благополучно только в 30 процентах случаев. Такая печальная статистика. Это не значит, что в остальных случаях — все крайне плохо, но у них имеются какие-то проблемы, в том числе и достаточно серьезные, — рассказала Правде. Ру главный врач больницы № 64 города Москвы, депутат Московской городской думы Ольга Шарапова.

Эксперты призывают готовится к родам заранее.

— Да, заботиться о своем здоровье и здоровье будущего ребенка надо еще до беременности. Надо говорить о здоровье женщины репродуктивного возраста. Женщины, которые хотят беременеть и родить здорового ребенка, должны серьезно к этому относиться. Поэтому, конечно, нужно провести хорошее обследование еще до беременности. Во всех европейских развитых странах есть так называемый паспорт здоровья для девочек, женщин, которые хотят рожать, планируют свою беременность, — отметила Ольга Шарапова.

Кстати, не так давно ученые открыли естественный механизм защиты мозга новорожденных от нехватки кислорода и родового стресса. Как сообщили в пресс-службе Новосибирского госуниверситета, дальнейшие исследования помогут более успешно выхаживать недоношенных детей.

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