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Источник Правда.Ру

Ученые объяснили, почему опасные бактерии "не интересуются" женщинами

Здоровье

Ученые выяснили, почему мужчины больше подвержены вирусным и бактериальным заболеваниям, чем женщины. По их мнению, все зависит от "личной выгоды" самих патогенов. Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Ученые из Королевского колледжа Холлоуэй в Лондоне считают, что женщины более выгодны для патогенов в качестве переносчиков, чем мужчины. Поэтому патогены эволюционировали таким образом, чтобы позволить женщинам жить дольше, чем мужчинам.

Иначе говоря, перед вирусами не стоит задача навредить женскому организму, он хочет передаться от матери к ребенку. А если женщина серьезно заболеет, распространяться дальше патоген не сможет, передает Газета.ру.

Правда, частота заболеваемости среди представителей разных полов зависит от образа жизни. Например, Т-лимфотропный вирус человека (HTLV-1) вызывает лейкемию у японских мужчин в 3,5 раза чаще, чем у женщин, а на Карибских островах одинаково поражает оба пола. Ученые связывают это с тем, что японские женщины кормят детей грудью дольше, чем карибские.

Ранее Правда.Ру сообщала о другом открытии ученых: депрессия по-настоящему убивает женщин. Чем чаще женщина употребляет антидепрессанты, тем выше у неё риск заболеть сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это доказали учёные в ходе исследования, опубликованном на сайте Американской ассоциации сердца.

Учёные отметили, что депрессия сама по себе является катализатором инсульта: это заболевание, как и многие другие психические отклонения, отрицательно влияет на работу сердечно-сосудистой системы и общее состояние организма. Усугубляют ситуацию антидепрессанты, побочным явлением после приема многих из них являются сужение стенок сосудов (может увеличиваться артериальное давление), аритмия и боли в области сердца.

Еще одно открытие, связанное с прекрасным полом, касается продолжительности жизни. Ученые нашли ответ, почему одни женщины живут дольше других. Как сообщается в статье, опубликованной в журнале Menopause, долгая жизнь и способность зачинать детей в позднем возрасте ассоциируются с большой длиной теломер — "хвостов" на концах хромосом.

Не так давно ученые обнаружили, что длина теломер и их состояние могут меняться не только с возрастом, но и в результате различных процессов в организме, связанных с депрессией, бедностью и стрессом.

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