Назван самый простой способ засыпать вовремя

Ученые дали максимально простые рекомендации, следуя которым, можно приучить себя ложиться вовремя. Результаты исследования американских и шведских ученых опубликовано в журнале Current Biology.

Вылазок на природу в выходные, по мнению авторов статьи, достаточно для того, чтобы в будни ложиться вовремя. Ученые также рекомендуют днем больше времени проводить на солнечном свете, а вечером - ограничить электрическое освещение.

Следуя таким правилам, можно вернуть свои биоритмы в естественный режим. Ученые полагают, что на циркадные ритмы человека, в частности, время отхода ко сну, определяющее влияние оказывает уровень мелатонина в шишковидном теле и крови. Изменение количества этого гормона в свою очередь зависит от освещения: в норме ночью он должен быть выше, чем днем.

Такую методику ученым удалось разработать после наблюдения за участниками эксперимента. Девять из 14 подопытных провели выходные в походе, и в будни им удалось восстановить естественный режим сна. Остальные продолжали страдать от бессонницы.

Как ранее сообщала Правда.Ру, ученые доказали, что если в течение недели спать меньше 6 часов, то возникает 711 физиологических изменений, в том числе, и сбой функционирования генов. Люди, которые постоянно не высыпаются, отличаются тусклым серым оттенком кожи, имеют мешки под глазами и одутловатое лицо. Более того регулярные недосыпы приводят к тому, что клетки организма становятся устойчивыми к инсулину, что повышает риск развития диабета.

Чтобы не допускать сбоев в работе систем организма, врачи рекомендуют вечерний приём теплой ванны, стакан подогретого молока с мёдом и прослушивание расслабляющей музыки. А вот засыпать под шум телевизора, или в обнимку с телефоном или планшетом - не стоит.

Также специалисты выяснили, что современные люди стали меньше спать. По данным исследователей, сон сокращается из-за стремительной урбанизации, индустриализации и информатизации. Фактически, у современного человека просто не остается времени на сон из-за технического прогресса.

Между тем отдыхать организму обязательно нужно и, как выяснилось, женскому дальше больше, чем мужскому. Ученые определили, что в тот момент, когда участникам эксперимента нужно было решить сразу несколько задач, реакция мужчин и женщин отличалась: представительницы прекрасного пола пытались решить задачи одновременно, тогда как мужчины решали задания одно за другим.

При этом в такие моменты у женщин начинали работать сразу оба полушария мозга, тогда как мужчина продолжал использовать только одно. Исследователи заявили, что в связи с этим женщинам нужно отдыхать длительное время. Ученые считают, что спать им нужно на час дольше, чем мужчинам.

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