Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Назван самый простой способ засыпать вовремя

Здоровье

Ученые дали максимально простые рекомендации, следуя которым, можно приучить себя ложиться вовремя. Результаты исследования американских и шведских ученых опубликовано в журнале Current Biology.

359066.jpeg

Вылазок на природу в выходные, по мнению авторов статьи, достаточно для того, чтобы в будни ложиться вовремя. Ученые также рекомендуют днем больше времени проводить на солнечном свете, а вечером - ограничить электрическое освещение.

Следуя таким правилам, можно вернуть свои биоритмы в естественный режим. Ученые полагают, что на циркадные ритмы человека, в частности, время отхода ко сну, определяющее влияние оказывает уровень мелатонина в шишковидном теле и крови. Изменение количества этого гормона в свою очередь зависит от освещения: в норме ночью он должен быть выше, чем днем.

Такую методику ученым удалось разработать после наблюдения за участниками эксперимента. Девять из 14 подопытных провели выходные в походе, и в будни им удалось восстановить естественный режим сна. Остальные продолжали страдать от бессонницы.

Как ранее сообщала Правда.Ру, ученые доказали, что если в течение недели спать меньше 6 часов, то возникает 711 физиологических изменений, в том числе, и сбой функционирования генов. Люди, которые постоянно не высыпаются, отличаются тусклым серым оттенком кожи, имеют мешки под глазами и одутловатое лицо. Более того регулярные недосыпы приводят к тому, что клетки организма становятся устойчивыми к инсулину, что повышает риск развития диабета.

Чтобы не допускать сбоев в работе систем организма, врачи рекомендуют вечерний приём теплой ванны, стакан подогретого молока с мёдом и прослушивание расслабляющей музыки. А вот засыпать под шум телевизора, или в обнимку с телефоном или планшетом - не стоит.

Также специалисты выяснили, что современные люди стали меньше спать. По данным исследователей, сон сокращается из-за  стремительной урбанизации, индустриализации и информатизации. Фактически, у современного человека просто не остается времени на сон из-за технического прогресса.

Между тем отдыхать организму обязательно нужно и, как выяснилось, женскому дальше больше, чем мужскому. Ученые определили, что в тот момент, когда участникам эксперимента нужно было решить сразу несколько задач, реакция мужчин и женщин отличалась: представительницы прекрасного пола пытались решить задачи одновременно, тогда как мужчины решали задания одно за другим.

При этом в такие моменты у женщин начинали работать сразу оба полушария мозга, тогда как мужчина продолжал использовать только одно. Исследователи заявили, что в связи с этим женщинам нужно отдыхать длительное время. Ученые считают, что спать им нужно на час дольше, чем мужчинам.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Сон — лучшее лекарство. Почему нужно ложиться раньше?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как спасти выпечку
Рецепты
Как спасти выпечку
10 необходимых масок для лица
Красота
10 необходимых масок для лица
Комментарии
Актуальная аналитика
Евросоюз
Европейцы объявили США угрозой наряду с Россией
Как отстоять права
За что детей забирают из семей
Партии
"Такое бывает у сварщиков": О версиях болезни лоббиста "акта Магнитского"
Читательский топ
В Краснодаре школьник умер во время урока
Минск пытается дружить против Москвы
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
В России введен налог на снег и дождь
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
В Краснодаре школьник умер во время урока

Причиной смерти, предположительно, стал инсульт. Ранее ребенок считался здоровым

В Краснодаре школьник умер во время урока
Минск пытается дружить против Москвы
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Мир
CNN: Да, войска НАТО развернулись у самых границ России
Общество
В России введен налог на снег и дождь
Российское кино
Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму

Насколько фильм "Викинг" режиссера Андрея Кравчука соответствует исторической правде? Почему быт славян показан убого и резко отличается от послехристианских времен? Что нужно потомкам - правда или мифы? Об этом Pravda.Ru рассказал Владимир Петрухин, историк, главный научный сотрудник Института славяноведения РАН, консультант фильма "Викинг".

Убить в себе викинга: Специалист по Руси дал оценку фильму
Минск пытается дружить против Москвы
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Мир
"Ударить и добить": Что США готовят России
Советское наследие
Идея СССР: Хранить и помнить
Как отстоять права
Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида

Председатели Народных советов ЛНР и ДНР обратились к главам России, США и Германии с просьбой "остановить Порошенко", чтобы прекратить бои и блокаду региона.

Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Воспитание
Месть 90-х: России грозит депопуляция
Украина
Очевидец из Донецка: Мы гибнем, а ОБСЕ только фиксирует
Белоруссия
Минск пытается дружить против Москвы
Дмитрий Нерсесов Европейцы объявили США угрозой наряду с Россией Дмитрий Нерсесов Андрей Соколов Зачем Эрнст спёр перо Нестора Андрей Соколов Любовь Степушова Война между Ираном и США опять в повестке дня Любовь Степушова
Комментарии
Евгений Чичилов Стая собак загрызла пенсионерку недалеко от Кремля
вячеслав судаков Кто о чем, а Маккейн снова просит Трампа выдать Украине летальное оружие
Ivan Gorobets Дома и шахты под обстрелом: На Донбассе собирают подписи против геноцида
ольга андерсон Кто о чем, а Маккейн снова просит Трампа выдать Украине летальное оружие
ольга андерсон Кто о чем, а Маккейн снова просит Трампа выдать Украине летальное оружие
ольга андерсон Зачем Эрнст спёр перо Нестора
ольга андерсон Доктор наук отменил катастрофу, предсказанную на 2050 год
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Стая собак загрызла пенсионерку недалеко от Кремля
Alexandr Shevkov Флоты НАТО и Украины проведут учения по возвращению Крыма
vkontakte_378129471 "Магов и экстрасенсов никто к врачам приравнивать не собирается"
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?