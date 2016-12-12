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Источник Правда.Ру

Вадим Горшенин: Неплохо бы в порядке эксперимента судьям посидеть в СИЗО

Экспертное мнение

На прошлой неделе на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент России Владимир Путин зачитал одно из постановлений суда, которое заставило его усомниться в компетентности отечественных служителей Фемиды. Речь идет о постановлении мирового судьи, в котором сообщается, что гражданин совершил преступление "путем написания заявления в Липецкую облпрокуратуру".

Вадим Горшенин: Неплохо бы в порядке эксперимента судьям посиде
Фото: АР

Прокомментировал данный повод председатель Совета директоров Pravda.Ru Вадим Горшенин.

— Что вы думаете о компетентности российских судей?

— Во-первых, по поводу того, что рассмотрел Владимир Путин, и чем был возмущен, если я не ошибаюсь, выяснилось, что это фейк. В том смысле, что это постановление было, безусловно, но другое дело, что в своем заявлении в прокуратуру, о котором говорится в постановлении, человек прямо оскорблял и применял самые разные, достаточно оскорбительные термины в отношении заявителя, в пользу которого судья и принял это постановление.

Второе, по компетентности судей. Безусловно, она должна повышаться, сегодня у судей она находится на абсолютно низком и неудовлетворительном уровне. Совсем недавно мы прошли с рассмотрением одного из дел, по которому судья приняла иск-заявление несмотря на все остальные вопросы подсудности, сильно хотела помочь заявителям-истцам. Это суд даже не районный, где-то далеко от Москвы, это Басманный суд. И судья, которая принимала это решение — заместитель председателя Басманного суда.

Поскольку я являюсь председателем ОНК Москвы, ко мне идут доклады, отчеты всех наших сотрудников, которые ходят по СИЗО. Так вот, когда в женском СИЗО №6 в камерах находятся женщины, которые сидят по расследованию дел экономического характера, по предпринимательской деятельности, и когда они сидят там по году, два, три, это говорит о том, что судьи наши явно некомпетентны. У меня такое ощущение, что для того, чтобы судьи, которые специализируются на уголовном процессе, имели право принимать какие-то решения об арестах, им было бы неплохо в порядке эксперимента самим посидеть в этих СИЗО, в этих переполненных камерах, а потом уже решать, как давать те или иные наказания по следствиям, ограничения их деятельности.

— Что нужно менять в российской судебной системе?

— Если мы говорим про федеральных судей, они назначаются указом президента РФ. До этого идет достаточно жесткий отбор, есть квалификационные комиссии, которые смотрят за этим. Но на самом деле, вполне возможно, что перед тем, как давать списки на подпись президенту России из Верховного суда, имело бы смысл, чтобы судьи все-таки побывали на земле, и посмотрели, что и как на самом деле происходит. И, может быть, даже поработали адвокатами.

Когда судьями становятся лица, которые вообще не знают тех вопросов, которые решаются на земле, это говорит о том, что они и не могут ни о чем судить. Пришла девочка с университетскими юридическими представлениями, поработала помощником у судьи, отписала какие-то постановления, определения — но эта работа не означает, что она узнала жизнь. Как раньше на факультет журналистики в первую очередь принимались те люди, у которых был опыт работы в реальном секторе — точно так же нужно сделать и здесь. Потому что, никчемные люди, которые не знают ничего о реальной жизни, не знают как отзываются их действия на судьбах конкретных людей, не нужны в судах.

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Темы суд Вадим Горшенин
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