По продажам в Европе Lada обошла Porsche и Lexus

По итогам 2016 года автомобили российской марки Lada заняли 19 место в рейтинге продаж новых машин в Европе. За двенадцать прошедших месяцев в европейских странах, включая Россию, Украину, Белоруссию, страны СНГ, Турцию, было продано 274 тысячи 903 "Лады", что на 0,3 процента меньше, чем в 2015 году.

Фото: АР

Агентство Focus2move в своём ежегодном исследовании определило топ-30 автомобильных брендов по продажам на европейском рынке. Наиболее популярными автопроизводителями стали Volkswagen (2,22 миллиона автомобилей), Renault (1,61 миллиона) и Ford (1,46 миллиона автомобилей).

Ниже Lada в рейтинге продаж расположились Mazda, MINI, Suzuki, Land Rover, Honda, Mitsubishi, Jeep, Smart, Porsche и Lexus. Перед "Ладой" по итогам 2016 года располагается компания Volvo, она заняла восемнадцатое место с результатом 303 тысячи 200 автомобилей.

Ранее Pravda.Ru писала, что за восемь месяцев 2016 года экспортные поставки легковых автомобилей из России в страны, не входящие в Таможенный союз, возросли более чем в два раза. За январь-август прошлого года в эти страны было экспортировано 9,1 тысяч легковых автомобилей, а за аналогичный период 2016-го — уже 19,2 тысяч.

Наибольшее число машин закуплено в Германии — свыше 3,3 тысяч. Для сравнения, в 2015 году в эту страну было поставлено всего лишь 300 авто. На Украину поставлено 2,6 тысяч автомобилей из России (годом ранее — 673), а в Узбекистан — 1,6 тысяч машин (в 2015 году-456). Российские автомобили также оказались востребованы в Египте. За восемь месяцев закуплено свыше 2 тысяч авто. В Латвии 1,7 тысяч и Ливане 1,4 тысяч. В Венгрии и Китае примерно по 1,2 тысяч машин.

"После девальвации рубля цены на наши автомобили в долларах и евро уменьшились в два раза, именно поэтому наши автомобили стали пользоваться спросом. Надо также отметить, что автомобильные заводы в России выпускают довольно качественную продукцию. Государство создает предпосылки для того, чтобы она шла на экспорт, и эту тенденцию планируется развивать в ближайшие годы", — рассказал ранее Pravda. Ru вице-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Владимир Моженков.

По его словам, мощности российских заводов позволяют выпускать 3,3 млн автомобилей в год. Одно рабочее место в автомобильной отрасли создает как минимум 7 рабочих мест в смежных отраслях. В свое время Германия, Япония, Корея, Китай подняли свою экономику, в том числе за счет автомобилестроения. России тоже следует идти по этому пути. Выпускать 1,5 млн автомобилей для внутреннего потребления и 1-1,5 млн на экспорт.

По мнению заместителя генерального директора ОАО "АСМ-холдинг", а ранее заместителя председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в автомобильной сфере Александра Ковригина также "для увеличения спроса на российские авто необходимо создавать совместные предприятия. Просто представителей иностранных комплектующих фирм недостаточно. В России все заводы комплектующие, а не сборочные, поэтому этот фактор позволит двигаться дальше".

"Иностранным компаниям выгодно создавать с нами совместные предприятия. Но в первую очередь необходимо думать о том, что выгодно России. В этом мы должны придерживаться китайской политики. Китай долго не пускал на рынок Renault. Сейчас пустил, но на своих условиях. Нам необходимо больше думать о себе, чем о других", — прокомментировал ситуацию на автомобильном рынке Pravda. Ru эксперт.

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