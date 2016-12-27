Les Echos: Внимание, Россия выползла из депрессии!

Россия преодолевает кризис: инфляция замедлилась, рубль укрепился, но доходы россиян пока продолжают снижаться. Уже в 2017 году можно ожидать 1,5-процентный рост российской экономики. Об этом пишет издание Les Echos со ссылкой на прогноз Всемирного банка.

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Французское издание отмечает, что многочисленные показатели подтверждают "позитивную динамику", о которой недавно говорил Владимир Путин.

Так, в третьем квартале 2016 года валовый внутренний продукт сократился всего на 0,4% — это самое незначительное сокращение с начала 2015 года. А уже в четвертом квартале возможен рост, говорится в статье. Всемирный банк уже изменил свой прогноз на 2016 год с -1,2% до -0,6% и допустил рост на 1,5% в 2017 году и на 1,7% в 2018-м.

В целом, ситуация значительно лучше, чем в предыдущем, 2015 году, когда ВВП просел на 3,7%, но до 7-процентного роста 2000-2008 годов по-прежнему очень далеко.

Обвал цен на нефть, плюс санкции Запада стали причиной затяжной рецессии, напоминает автор статьи. Однако рост промышленного производства и подорожание нефти позволили экономике начать постепенное восстановление.

Причиной рецессии, самой долгой с момента прихода Путина к власти, стал обвал цен на нефть вкупе с санкциями Запада из-за украинского кризиса, напоминает автор статьи. Постепенное восстановление экономики связано, в частности, с ростом промышленного производства (в ноябре 2016 года он составил 2,7% по сравнению с ноябрем 2015-ого) и с подорожанием нефти.

По мнению французского издания, "спасительным" для страны станет рост цен на черное золото. Если стоимость барреля будет держаться выше отметки в 50 долларов, это снизит дефицит бюджета на треть и позволит отложить снижение социальных выплат, говорится в статье. Кроме того, после договоренности России с ОПЕК укрепился рубль, переживший в декабре 2014 года катастрофическое падение.

Les Echos также отмечает замедление инфляции, которая теперь составляет менее 6%. Однако, сообщает издание, повышения покупательной способности россиян пока не наблюдается: по сравнению с ноябрем прошлого года реальные доходы упали на 5,6%, а оборот розничной торговли — на 4,1%.

Наиболее серьезную проблему автор статьи видит в недостаточной активности потребителей. "Потребление — второй двигатель роста после углеводородов", — говорится в тексте. — Жёсткая бюджетная политика правительства, избыточное предложение на рынке труда и боязнь налоговых реформ… по-прежнему оказывают давление на потребителей".

Напомним, отвечая на вопросы журналистов в ходе большой пресс-конференции, прошедшей 23 декабря, президент России Владимир Путин отметил, что прошлом году был спад в 3,7 процента ВВП, а в этом году, спад составит только 0,5-0,6 процентов.

Это происходит за счет роста в некоторых отраслях промышленности — сельском хозяйстве (рост не менее четырех процентов за год), легкая промышленность, автомобилестроение и т. д.Еще одна причина — обуздание инфляции. В этом году она будет смотреться совершенно иначе по сравнению с предыдущими годами.

По словам президента, все в порядке с золотовалютными резервами — сейчас около 385 миллиардов долларов. Уменьшается отток капиталов — 16-17 миллиардов долларов в этом году

Проблемы — надо обеспечить рост экономики, упали доходы населения (хотя в последние месяцы наблюдается рост заработной платы в реальном секторе экономики).Если говорить о социальной сфере, сохраняется положительная динамика в демографии.

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