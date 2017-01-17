Экономист рассказал, чьи зарплаты в этом году вырастут

Министр труда РФ Максим Топилин заявил, что, согласно прогнозу его ведомства, реальные зарплаты в стране в 2017 году увеличатся, причем не только номинальные, но и реальные. А уровень безработицы, по его словам, останется на уровне 2016 года.

источник Pravda.Ru

Кого ожидает рост зарплат в наступившем году, Правда.Ру спросила у заместителя директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерия Миронова.

— Насколько это будет коррелировать с инфляцией? Показывает ли рост зарплат улучшение ситуации в стране?

— Номинальные зарплаты и в прошлом году в промышленности росли заметно, они поднялись на 8-9% относительно того же периода прошлого года. Грубо говоря, если человек получал в 2015 году сто рублей, то в 2016-м — 110. Но инфляция съедала этот рост, особенно в первом полугодии. И в целом, действительно, в промышленности чуть-чуть только рост зарплат превысил инфляцию.

Пенсии выросли всего на 3% в номинальном выражении, проиграли инфляции, поэтому реальные расходы и доходы сильно упали. В этом году инфляция замедляется: в прошлом году она составила по году 5-6%, в конце года будет 4. Если рост зарплат продолжится теми же темпами, то это уже будет гораздо больший рост номинальных зарплат. То есть в реальном выражении зарплаты вырастут процентов на 5. А что касается пенсий, то зависит от индексации. Но, скорее всего, тоже уже не будет падения пенсий в реальном выражении.

Отсюда следует, что улучшение с точки зрения реальных доходов населения будет связано с политикой Центрального банка, идущего по пути снижения инфляции. Но никак не с какими-то другими вещами. Конечно, еще многое будет зависеть от политики по индексации пенсий. В прошлом году не было полной индексации. А в этом году пока есть только обещания индексировать в соответствии и с инфляцией.

— Как это связано с ценами на нефть, или мы постепенно отходим от зависимости?

— Здесь связь не с ценами на нефть, а с валютным курсом, скорее. Инфляция считается по потребительским товарам, если говорить о потребительской инфляции, а это включает, в том числе, импортные товары, цены на которые зависят от курса. Когда курс рубля падает, то импортные товары в рублях дорожают и учитываются в инфляции.

В нашей экономике многое из того, что потребляет население, не производится. А валютный курс может падать в силу разных причин и вызывать инфляцию: цены на нефть и санкции — два основных фактора.

Но, поскольку мы ушли от цен на нефть, скорее всего уже не будет такого сильного влияния, потому что они упали и не обещали вернуться на высокий уровень, откуда они снова могли бы упасть и вызвать всплеск инфляции. Так что мы теперь должны искать другие пути выживания.

— Рост заплат в целом — положительная тенденция, но что делать, если работнику не повысят зарплату в 2017 году? Должен ли рядовой гражданин идти к руководству и требовать повышения?

— У нас семь миллионов мигрантов, и, естественно, ему могут сказать: если ты не хочешь работать, значит, будут работать мигранты. Если это высококвалифицированный работник, то, конечно, мигранты вряд ли его заменят. А если неквалифицированный, то, учитывая, что мигранты сейчас получают разрешения на работу, этот процесс вполне уже отлажен. Поэтому тут трудно требовать зарплату, если у тебя не очень высокая квалификация. А 1,5 миллиона наших самых высококвалифицированных работников работают за границей. Прежде всего уезжают молодые, а также те специалисты уже в возрасте, у которых дети выросли.

Но если вы хотите остаться здесь и что-то требовать, вы должны повышать уровень квалификации. А требовать, наверное, можно, если есть коллективное соглашение, профсоюзы. Тогда всех не уволишь, не заменишь мигрантами, поэтому нужно тогда через профсоюзы требовать. Стая гораздо сильнее, чем одиночки.

— В каких отраслях экономики прогноз по повышению реальных зарплат самый положительный?

— Хорошие зарплаты в сельском хозяйстве, в химической промышленности, в фармацевтике. Это те отрасли, которые конкурентоспособны на внешнем рынке. В этом году будем смотреть, что к этому подключится, какие сектора еще будут расти. Но это очень зависит от того, какие будут сняты санкции, придет ли сюда приток капитала, чтобы совместными усилиями создавать новые производства.

Но, в любом случае, российская экономика будет сейчас расти, поэтому, какие-то отрасли обязательно подключатся к росту производства и росту зарплат.

— А врачи и учителя?

— Им наоборот срезают, потому что раньше они жили за счет нефтяной ренты, когда цены были 110. В следующем году, возможно, еще будут темпы по повышению, но они будут меньше, чем в этом году. С 2018 года рост зарплат учителей и врачей может вообще остановиться. Скажут: мы зарплату вам повышать не можем, частично переводите свои услуги на платную основу. Это вполне возможно, если резервный фонд закончится.

Однако есть еще Фонд будущих поколений, хотя он на пенсионеров рассчитан, но его могут потратить на текущие выплаты. Еще несколько лет какими-то небольшими темпами зарплаты будут повышаться. Тем более, если инфляция снижается, вполне возможно, что учителям и врачам будут повышать зарплату темпами инфляции, то есть на 4% примерно.

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