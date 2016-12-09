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Источник Правда.Ру

Плати или выселяйся: Собственники квартир взвинтят аренду после Нового года

Экономика

 

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источник Pravda.Ru

Повышать арендные ставки в связи с вступлением в силу налога на имущество планируют 23,6% собственников, еще 37,6% пока не приняли решение. Твердо не повышать ставки в следующем году решили 39,7% владельцев квартир. Это следует из опроса собственников, сдающих квартиры, проведенного Avito.

На новогодние праздники планируют повышать цены 67,5% собственников, 14% еще не приняли решение, а остальная часть (18,4%) пообещали не повышать цены, пишет Газета.ру.

При этом разброс цен на новый год обещает быть довольно большим. Если 14,8% собственников собираются поднять цены на 5-10%, то 15,4% повысят расценки более чем в два раза. На 30% поднимут цены 22,8% собственников, на 50-70% — 24,8%, и 22,1% рассчитывают за время праздников получить на 70-100% больше обычных ставок.

Как ранее писала Правда.Ру, цены на жилье в 2017 году начнут расти. Эксперты считают, что докризисных цен уже не будет. Самое выгодное время для покупки недвижимости — с сентября по конец года. Поэтому богатые люди, к примеру, сейчас скупают квартиры пачками. Кстати, если со следующего года цены вырастут не намного, то через 5 лет — вдвое, уверены специалисты.

При эксперты отмечают, что лучше в нашей стране приучать жителей к найму жилья. Льготная поддержка ипотеки, по их словам, очень привлекательная мера, но опасная. Это называется "втянуть людей в непосильное предприятие". Ведь во многих странах более половины жителей живет в съемном жилье.

Тем временем специалисты подсчитали, где в России выгоднее всего сдавать квартиру. Согласно октябрьскому рейтингу окупаемости и доходности жилой недвижимости аналитического центра SRG, дороже всего аренда квартир традиционно обходится в российской столице, а самая низкая стоимость аренды жилья в России зафиксирована в Курске — там она составляет всего 201 рубль за квадратный метр.

В Курске при средней стоимости квадратного метра в 41 тысячу рублей доходность от сдачи квартиры в наем в этом регионе менее 6%, а срок окупаемости — 17 лет. В Москве средняя стоимость квадратного метра в аренду сейчас составляет 878 рублей, а покупки в собственность — почти 172 тысяч рублей, а срок окупаемости недвижимости от сдачи в аренду составит более 16 лет.

Сдавать квартиры в аренду выгоднее всего в Петропавловске-Камчатском. Окупить вложения в жилую недвижимость с помощью сдачи ее в аренду жители административного центра Камчатского края смогут всего за 9 лет.

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Что выгоднее — аренда или ипотека?
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