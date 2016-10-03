Белоруссия нарушила соглашение на транзит нефти повышением тарифа

Белорусская сторона пересмотрела тариф на транзит российской нефти в одностороннем порядке, что нарушает российско-белорусское межправительственное соглашение.

источник Pravda.Ru

Как заявил советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин "ни "Гомельтранснефть Дружба", ни "Полоцктранснефть Дружба" не направляли в "Транснефть" запросы о внеплановом изменении тарифов на транзит российской нефти".

По данным ИА Интерфакс, "Транснефть" проинформировала ФАС о нарушениях белорусской стороны.Издание напоминает, что 1 октября было опубликовано постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии, повышающее в среднем на 50 процентов тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам белорусских госкомпаний "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба". При этом в этом году повышение уже состоялось - с февраля на 10 процентов.

Добавим, что российско-белорусским межправительственным соглашением по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов, размер тарифов на транзит ежегодно определяется названными белорусскими госкомпаниями совместно с "Транснефтью".

Методикой определения тарифов допускается их внеплановое повышение, но только при существенном изменении экономических условий и опять же по согласованию с "Транснефтью".

Эксперт Высшей школы экономики по Белоруссии Дмитрий Болкунец пояснил Правде.Ру что "Российско-белорусские отношения, безусловно, являются для Белоруссии приоритетными. И поскольку они развиваются довольно динамично, безусловно, есть определенная проблема. Тому пример - проблема с нефтью. По российско-белорусским контрактам, Белоруссия была обязана каждый год поставлять определенный объем бензина на российский рынок. Она эти обязательства полностью не выполняет, объясняя это тем, что ей не выгодно поставлять бензин на российский рынок". Эксперт Правды.Ру считает, что "это не вполне этично, потому что нефть белорусы получают по беспошлинным тарифам".

МВФ, с большой долей вероятности, решится на повторный кредит для Белоруссии, поскольку "в этом кредите еще заинтересованы, в первую очередь, страны Западной Европы и Штаты. Им важно сейчас поддержать Белоруссию, учитывая, что республика совершает определенные действия, которые укладываются в русло интересов стран Запада", считает Дмитрий Бокунец.

"Когда один из партнеров не всегда готов полноценно и полностью выкладываться и реализовывать взятые на себя обязательства, создается определенный конфликт интересов. Белоруссия сейчас пытается балансировать между Западом и Востоком, пытаясь найти свое место. Но нужно понимать, что на Западе Белоруссию никто не ждет и вкладывать в нее большие средства никто не будет", - сказал эксперт Правды.Ру.

Все эти подвижки затеяны, чтобы "дать Белоруссии возможность показать ее независимость от Москвы. Но ни о какой независимости белорусского режима от Москвы в экономическом плане пока говорить не приходится", - добавил собеседник Pravda.Ru.

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